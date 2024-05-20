Отмечается, что войска РФ понесли весомые потери в живой силе.

Третья штурмовая бригада (3 ОШБр) за неделю в Харьковской области поразила более 30 единиц вражеской техники и ликвидировала до 500 россиян.

"Это самые свежие итоги потерь врага за последнюю неделю, в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска РФ понесли весомые потери в живой силе: 338 россиян - "триста"; 120 россиян - "двести".

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"Бойцы ударили по вражескому КСП и уничтожили переправу оккупантов. Сбили 4 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 разведывательный "Орлан". Нажгли значительное количество брони, среди которой Тигр, БТР-80, БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ и более десятка тяжелой автомобильной техники. Поразили также танк Т-80 и САУ "Нона", - сообщили в бригаде.

Потери России в Украине на 20 мая

Напомним, общие потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения выросли до 493 690 человек личного состава. Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 1400 российских оккупантов на фронте.

Также РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 7590 (+14); боевых бронированных машин - 14665 (+35); артиллерийских систем - 12737 (+50); РСЗВ - 1076 (+2); средства ПВО - 807 (+4); самолетов - 354.

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