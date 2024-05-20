США ускоряют поставки помощи по безопасности в Украину, которая должна изменить ситуацию на поле боя.

В Украину "с недели на неделю" будет идти постоянный поток военной помощи и помощи в сфере безопасности из США. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"), которое проходит в виртуальном формате.

В частности, как сказал министр обороны США, сегодняшняя встреча происходит в момент испытаний, поскольку захватчики Владимира Путина начали еще одно наступление на суверенную территорию Украины.

"Силы Кремля попытаются достичь дальнейших успехов в последующие недели и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы", - подчеркнул Остин.

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Он считает, что речь идет о сложной и опасной борьбе, но украинские защитники демонстрируют чрезвычайное мужество и умение с использованием возможностей, предоставленных союзниками.

"Новое наступление Путина на Харьков только подчеркивает важность этой Контактной группы", - сказал Остин и добавил, что сейчас около 50 стран со всего мира снова выступают на стороне Украины. Он уверяет, что участники формата "Рамштайн" продолжат оказывать Украине необходимую поддержку.

В частности, как отмечает министр обороны США, Соединенные Штаты остаются настроенными сделать свой вклад в поддержку Украины.

"Мы снова доставляем срочно необходимую помощь в Украину. Помощь по безопасности, которую мы ускоряем в Украину, изменит ситуацию в этой битве", - отметил Остин.

По его словам, речь идет о снарядах калибром 155-мм и боеприпасы для Himars, средства ПВО и противотанковые системы. Эта помощь является составляющей пакета поддержки объемом 1 млрд долларов, о котором ранее было объявлено президентом США Джо Байденом.

Остин добавил, что благодаря утверждению Конгрессом США дополнительной помощи на общую сумму около 61 млрд, Соединенные Штаты продолжат одобрять значительные пакеты помощи по безопасности для Украины.

"Вы будете видеть постоянный поток американской помощи в Украину с недели на неделю", - подчеркнул Остин.

Также министр обороны США добавил, что объявленный Байденом еще один пакет помощи на 400 млн долларов поможет Украине защищать Харьков и другие районе на линии фронта.

Остин сказал, что США уже удовлетворили много насущных потребностей Украины и много другой помощи на пути к Украине. Речь идет о дополнительных снарядах для систем ПВО Nasams и Patriot, дополнительные ракетно-артиллерийские системы повышенной мобильности Himars и снаряды к ним, авиационные ракеты для переносных комплексов Stinger, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные транспортные средства и тому подобное. По его словам, это все необходимо для восстановления арсеналов Украины.

В то же время, он добавил, что другие участники формата "Рамтайн" продолжают активизировать усилия для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины. По состоянию на сейчас, эти страны обязались выделить более 95 млрд долларов на помощь в сфере безопасности со времени начала полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года.

Вместе с тем, Остин отметил, что Кремль продолжает усиливать бомбардировки Украины ракетами и иранскими дронами.

"Поэтому, система ПВО будет на первом месте нашей повестки дня сегодня. И я буду настойчиво призывать всех наших уважаемых союзников и партнеров пересмотреть их способности, чтобы доставить в Украину столь срочно необходимые средства ПВО", - подчеркнул Остин.

Также он заверил, что формат "Рамштайн" продолжит работать над развитием безопасности Украины на долгосрочную перспективу.

По его словам, следующие недели и месяцы будут решающими.

"Выживание и успех Украины обязательны для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности. Если Путин возьмет верх, тираны придут к выводу, что они могу тоже попытаться осуществить вторжение и подчинить их суверенных соседей. Это оставит Европу под тенью Путина и сделает мир более жестоким и хаотичным. Поэтому, борьба Украины за свободу и безопасность имеет значение для всех нас", - уверен Остин.

Война в Украине - как выливается недостаток помощи

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная причина, позволившая россиянам пересечь границу на Харьковском направлении, связана с нехваткой ПВО, возникшей в связи с долгим ожиданием помощи от партнеров. Самая глубокая точка продвижения россиян в Харьковской области - 10 километров от границы.

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