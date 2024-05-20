Гарнитура выделяется качественным звучанием и высокой автономностью. А еще у нее гигантские для своего ценового сегмента драйвера.

В ассортименте Xiaomi появились TWS-наушники Redmi Buds 6 Active. Гарнитура выделяется качественным звучанием и высокой автономностью, а просят за нее всего 14 долларов, по крайней мере на местном рынке, пишет Gizmochina.

Наушники получили огромные для этого ценового позиционирования 14,2-мм динамические драйверы, также есть возможность настроить звучание через мобильное приложение, а для соединения со смартфонами предусмотрен Bluetooth 5.4.

Это бюджетная модель, поэтому функции активного шумоподавления в них нет, но во время разговора по телефону алгоритмы отсекают часть посторонних звуков. Автономность заявлена на уровне 6 часов от одного заряда, а с подзарядкой от футляра она вырастет до 30 часов. 10 минут в кейсе дают наушникам 1 час работы.

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Redmi Buds 6 Active доступны в черном, белом и голубом цветах корпуса. Пока гарнитура продается только в Китае, но появление их на AliExpress и других площадках это только вопрос времени. Оценили их всего в 99 юаней (~550 грн).

Ранее Xiaomi выпустила свои первые наушники открытого типа. Гибкая конструкция позволяет регулировать их под себя, а время работы без подзарядки выше, чем у традиционных наушников-вкладышей.

А эксперты выбрали лучшие смартфоны Xiaomi, доступные сегодня на рынке. Некоторые из них составляют конкуренцию лучшим камерофонам, в то время как другие предлагают компактные размеры и высокую производительность.

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