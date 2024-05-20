По словам митрополита, таким странным советом он пытался объяснить женщине, что надо терпеть.

Ростовский митрополит РПЦ Меркурий дал совет прихожанке отравить своего мужа мышьяком.

Об этом сам Меркурий заявил в интервью местному каналу. По его словам, в одной из частных бесед прихожанка пожаловалась, что ей надоел муж, с которым она состоит в браке более 40 лет.

По версии митрополита, россиянку раздражали его бытовые привычки и подорванное здоровье. Женщина спросила духовника, как избавиться от этой раздражительности.

"Я сказал ей: "Убейте его!" Она говорит: "Как?" Я ответил: "Просто тихо подсыпайте ему мышьяк в пищу. Никто же не подумает, что ты отравляешь его мышьяком. Он тихо загнется". Шок... Она говорит: "Я не могу этого сделать". Я говорю: "Тогда терпи, ты же его любишь", - сказал Меркурий.

Эту историю митрополит говорил с улыбкой. Зато интервьюер не смог скрыть шок.

Русская православная церковь: последние новости

Как сообщал УНИАН, патриарх РПЦ Кирилл отличился заявлениями о "благополучном времени", в которое живут россияне. Во время проповеди он заявил, что Россия - одна из пяти "реально свободных стран мира". Патриарх велел прихожанам благодарить за эту свободу Бога и молиться за диктатора Владимира Путина - "православного человека", который, по мнению Кирилла, осознает огромную ответственность, возложенную на него "сверху за родину". Патриарх также призвал молиться за оккупантов, которые убивают украинцев.

Также мы рассказывали, что РПЦ создала для россиян новую идеологию. В ней говорится о том, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

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