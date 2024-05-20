На каждого человека поступит единовременная выплата в размере 10 800 грн.

Правительство совместно с ЮНИСЕФ ввело дополнительную финансовую помощь для семей с детьми из уязвимых категорий, которые эвакуируются из Харьковской и Сумской областей, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Из-за постоянных обстрелов и бомбардировок прифронтовых территорий Сумщины и Харьковщины местные власти эвакуируют жителей этих регионов. С наибольшими трудностями и морального, и финансового характера сталкиваются семьи из уязвимых категорий, то есть те, которые имеют в составе детей или лиц с инвалидностью, являются многодетными, малообеспеченными", – говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, семьи из уязвимых категорий, которые должны обязательно эвакуироваться из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей, после эвакуации получат выплату в размере 10 800 грн на одного человека в семье. То есть, например, многодетная малообеспеченная семья из 5 человек, которая будет эвакуирована из Сумской или Харьковской областей, получит 54 000 грн дополнительной денежной помощи.

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Выплаты будут осуществляться таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая 2024 года подлежат обязательной эвакуации, а до эвакуации проживали на территории Сумщины и Харьковщины и принадлежали к одной или нескольким таким категориям (получали соответствующие выплаты от Минсоцполитики):

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья является многодетной с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;

семья с детьми в возрасте до 18 лет является малообеспеченной.

Отмечается, что дополнительная финансовая помощь будет предоставляться единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы. Если семья эвакуируется средствами, организованными вашей ОВА, дополнительно обращаться за получением данной помощи не нужно, выплату будет осуществлено автоматически.

"Если вы, в рамках обязательной эвакуации, выезжаете в безопасное место самостоятельно, просим вас обращаться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в общине, в которую вы переехали, с заявлением о выплате вам соответствующей помощи", – отметили в министерстве.

Средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также средства можно будет получить через "Укрпочту".

Эвакуация с прифронтовых территорий

В мае, после начала нового наступления российских захватчиков на Харьковщину, из города Волчанск эвакуировались большинство жителей. В апреле в Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Речь шла о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

В марте Совет обороны Харьковской области поддержал проведение обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями, или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных общин.

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