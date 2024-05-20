Во вторник, 21 мая, погода в Киеве останется без существенных изменений - в столице будет сухо и очень тепло. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью ожидается +15°...+16°, а днем воздух прогреется до летних +24°...+25°. Будет сухая и практически безоблачная погода.
Ветер будет южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 21 мая - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, неболшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°, гроза.
В Тернополе 21 мая ночью будет +12°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, небольшой дождь.
В Одессе 21 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +21°.
В Херсоне во вторник ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+23°.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +26°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +26°.