В столице будет сухо и много солнца.

Во вторник, 21 мая, погода в Киеве останется без существенных изменений - в столице будет сухо и очень тепло. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью ожидается +15°...+16°, а днем воздух прогреется до летних +24°...+25°. Будет сухая и практически безоблачная погода.

Ветер будет южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 мая - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, неболшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 21 мая ночью будет +12°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 21 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+23°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +26°.

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