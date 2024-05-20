'Нужно было остановиться': Евгения Власова ответила, почему 10 лет не выступала на сцене

Певица объяснила, что ей нужно было восстановить силы.

Популярная украинская певица Евгения Власова откровенно рассказала, почему более 10 лет не выступала и исчезла из украинского шоу-бизнеса.

Артистка поделилась, что много лет она почувствовала необходимость в музыкальной паузе. Как известно, Власова начала певческую карьеру и стала популярной в раннем возрасте. Постоянная нагрузка сильно повлияла на нее и она решила отдохнуть от медийности и плотных графиков:

Ради того, чтобы себя пересобрать и вернуться к той Жене, которую я знала до 17 лет. Потому что я работала много ночью, ездила рано на учебу. Поэтому, утомляла себя и напрягала. И важно было остановить себя. Потому что многое случилось в моей жизни такого, что кричало мне: "Женя, остановись, надо подумать. Возможно, что-то не так!". Но у меня не было возможности остановиться - событие за событием, какая-то ответственность перед семьей, дочкой... Все оно создавало большое напряжение. И мне нужно было остановиться.

Как поделилась Евгения, сейчас она готова снова вернуться на большую сцену и радовать поклонников новыми треками. Длительный перерыв помог ей восстановиться и переосмыслить свое творчество.

"Да, у меня получилось пересобраться. И даже больше. Я на сцену возвращаюсь, но немножечко другой. Другая музыка, другое состояние. Это о том, чтобы все же лечить своим голосом, вибрацией и частотой", - отметила исполнительница.

Стоит указать, что Власова была на пике популярности в середине 2000-х. Среди самых известных композиций певицы "Лимбо", "О тебе", "Ветер надежды", "Я - живая река".

Напомним, ранее Евгения Власова презентовала новую песню о любви на украинском.

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