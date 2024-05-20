Журналисты The New York Times рассказали истории разных жителей Украины, которые переживают уже вторую войну.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, то опустошила некоторые из тех же городов, которые пострадали во времена Второй мировой войны. Как и в 1940-х годах, оккупанты создали новые администрации на оккупированных землях, захватили зерно и другие ресурсы, похищали членов общины и проводили пытки. В The New York Times рассказали историю 101-летней Галины Семибратской, которая была растеряна, когда впервые услышала, что на ее страну напали.

"Это же не немцы на нас напали?" - спросила Семибратская.

"Нет", - ответила ее дочь, 72-летняя Ирина Малик.

Видео дня

На этот раз войну начала их сосед - Россия, для женщины это стало шоком.

"Госпожа Семибратская - одна из небольшой группы пожилых украинцев, которые пережили не одно, а несколько вторжений. Будучи детьми и подростками, они видели, как их земля и люди были опустошены во Второй мировой войне. Немецкие войска и танки пронеслись в 1941 году, захватив Украину у Советского Союза, который уже рассматривался многими украинцами как оккупационная сила. Советский Союз отвоевал ее в 1943 и 1944 годах", - рассказали журналисты.

Также издание поделилось историей 83-летней Зинаиды Тарасенко, которая живет в Херсоне. Она рассказала, как в детстве ее мать защитила от немцев, которые оккупировали их село Осокоровка. Тогда она была ребенком, однако насилие, которое она увидела, до сих пор им снится.

По ее словам, нацисты использовали дом семьи как медицинскую клинику.

"Моя мама была беременна. Немцы заставляли ее чистить их обувь, стирать их форму. Они пили, пели песни", - добавила она.

Однако когда два года назад Россия захватила Херсон, то теперь Зинаида была вынуждена защищать свою дочь Елену, которую российские оккупанты похитили из их дома.

Она искала свою дочь в течение недели, ходя в разные тюрьмы и спрашивая о новостях о ней. Позже Елена сама вернулась.

"Она была напугана. Я ее мало о чем расспрашивала. Только: "Тебя били?", - отметила женщина. Однако Зинаида подчеркнула, что Елена не стала много рассказывать.

Также жизнь жительницы Херсонщины Юлии Никитенко формировалась под влиянием насилия еще до Второй мировой войны. Как оказалось, советская власть забрала ее отца и казнила, когда женщине было всего два года.

"Я росла в Великой Александровке во время оккупации. Немцы нас выселили. У нас был маленький, простой дом в центре. Они там жили. Мы переехали в другой дом, ближе к лесу", - вспоминает Никитенко.

Уже через 80 лет в ее дом пришли российские захватчики.

"Они попросили меня показать паспорт. Я пошла его искать. Один из них открыл его, посмотрел и сказал: "Возьми российский паспорт"", - рассказала женщина.

Однако она отказалась и сказала: "Я люблю Херсон и Украину".

Юлия Никитенко взяла деньги, которые ей дали россияне, ведь больше не получала пенсию. Она добавила, что это заставило ее почувствовать себя предательницей, "но как иначе я могла бы выжить?".

В свою очередь во время Второй мировой войны Харьков четыре раза переходил из рук в руки во время ожесточенных боев, которые разрушили большую часть города. Сейчас многие здания снова разрушены из-за российских атак.

"100-летней Анне Лапан, еврейке из Харькова, было 18 лет, когда немецкие войска впервые атаковали город. Когда началась бомбардировка, она и ее семья сбежали на борту поезда для скота, который вез их на восток. Ее отец был мобилизован и погиб под Сталинградом в 1943 году. Позже в том же году она вернулась в Харьков, когда немцы были вытеснены навсегда", - отметили в материале.

Уже в 2022 году женщина была вынуждена снова покинуть свой город, когда Россия начала наступление. Ее сестра переехала в Израиль, в течение трех месяцев Лапан пряталась от войны на западе Украины, однако позже вернулась в Харьков.

"В доме до сих пор есть трещины, мы их так и не отремонтировали", - рассказала она о своем доме, который был поврежден из-за российских обстрелов.

Галине Семибратской, о которой упоминалось ранее, тоже было 18 лет, когда нацистские войска вошли в ее родной город Никополь. Она помнит дату: 17 августа 1941 года. Женщина не могла поверить в то, что стала свидетелем еще одной войны, на этот раз со стороны соседней "братской" страны. По ее словам, ей казалось это хуже, чем война, которую она застала раньше.

"Я понимаю, хотя я уже старая. Я сохранила память. Я многое помню. Но сейчас я не могу понять, что происходит. Это не война, это истребление", - огорченно рассказала она.

Эвакуация жителей Харьковщины - что известно

Когда Россия в мае 2024 года начала свое повторное наступление на Харьковщину, в частности на Волчанск, многие люди, особенно пожилые, были вынуждены бежать от обстрелов РФ. Они со слезами на глазах выезжали из региона, ведь для них это уже не впервые.

Тогда журналисты Sky News побывали в регионе и рассказали о ситуации вокруг города. Тогда улицы города были почти безлюдными.

"На полпути мы увидели группу из пяти пожилых жителей, которые собрались вокруг скамейки. Они, похоже, не спешили бежать, несмотря на опасность и предупреждения властей о необходимости покинуть город, который насчитывает около 3 000 жителей", - говорится в рассказе.

Женщина по имени Марина, которая выезжала со своим мужем, рассказала корреспондентам о страшных атаках россиян.

"Военные самолеты сбрасывали бомбы. Их было так много, что казалось, будто небо взрывается. Было так страшно, так громко", - рассказала женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: