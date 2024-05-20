Эксплуатация автомобиля на бензине или дизельном топливе, купленного более двух месяцев назад, может привести к засорению компонентов топливной системы.

Один из самых популярных автомобильных экспертов YouTube предупредил автомобилистов, что использование старого топлива может привести к серьезному повреждению их автомобиля.

Скотти Килмер - автомеханик из Америки, который работает с транспортными средствами с 1960-х годов и регулярно публикует видеоролики, которые помогают водителям экономить деньги и избегать механических проблем, пишет Daily Express.

В недавнем видео Скотти заявляет, что автомобилистам не следует использовать бензин или дизельное топливо, срок эксплуатации которых превышает несколько месяцев.

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"Сегодня я расскажу вам, почему бы не заливать в машину старый бензин. Современный бензин представляет собой смесь всевозможных присадок и обычно содержит 10 процентов этанола. Если у вас есть бензин, который простоял два-три месяца, не стоит его использовать, потому что он может засорить топливный насос, топливный фильтр и топливные форсунки. Оно того не стоит!", - посоветовал он.

Поскольку температура постепенно повышается, многие автомобилисты впервые в этом году сядут за руль классических автомобилей и автомобилей с откидным верхом.

Однако эксплуатация автомобиля на бензине или дизельном топливе, купленного более двух месяцев назад, может привести к засорению компонентов топливной системы.

По мере старения в топливе могут начать образовываться пероксиды, которые также могут повредить некоторые другие металлические и резиновые детали, особенно в жаркую погоду.

Чтобы помочь автомобилистам избежать выгорания топлива внутри автомобиля, Скотти предложил тем, кто ставит автомобиль на хранение, инвестировать в стабилизатор топлива.

"Так что же делать, если вы паркуете свой автомобиль на шесть-девять месяцев или больше? Ну, вы покупаете химикаты для стабилизации топлива. Вы заливаете его в бак, когда он наполовину полон, а затем заполняете его доверху, чтобы в баке оставалось меньше воздуха при его окислении", - добавил он.

Стабилизаторы топлива предназначены для предотвращения распада бензина и дизельного топлива на срок до 24 месяцев. Чтобы продлить срок службы топлива, автомобилистам необходимо как можно скорее добавить стабилизатор в бак, поскольку химическое вещество не может вернуть бензину или дизелю былое состояние.

Тем не менее, многие автомобильные эксперты также предполагают, что водителям, планирующим убрать автомобиль с дороги, следует помнить о том, сколько топлива они заливают в бак за несколько недель до того, как он будет отправлен на хранение.

Советы Скотти Килмера

В недавнем видео он рассказал, как очистка двигателя мойкой высокого давления может иметь дорогостоящие последствия, о которых многие даже не догадываются.

Многих людей соблазняет идея промыть моторный отсек под давлением и обработать его средствами, чтобы верхняя часть двигателя стала блестящей.

Однако большинство водителей не знают, как защитить жизненно важные детали перед чисткой двигателя, что может привести к потенциально катастрофическим последствиям.

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