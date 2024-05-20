Антон Дробович назвал три варианта развития событий вокруг объекта.

Арку Свободы украинского народа (ранее - Арка дружбы народов - УНИАН) в Киеве не обязательно демонтировать, если ее "переопределить". Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

Он озвучил три сценария развития событий вокруг этого объекта.

"Первый сценарий - полный демонтаж. Второй вариант - оставить все, как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант - оставить арку и сделать, как в 2017-м году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", - отметил Дробович. Видео дня

При этом третий вариант развития событий вокруг Арки он считает наиболее оптимальным.

"Почему лично мне из всех предыдущих вариантов радуга понравилась больше всего? Потому что она единственная действительно переозначает ... Это уже не считывают как советский символ. Моя адженда - борьба с имперскими и тоталитарными практиками, и это успешный результат. То, что это кому-то не нравится, это уже второстепенная история - потому что это четко переопределяет объект, появляется новый контекст, новая дискуссия. Я не говорю, что нет другого варианта. Возможно, там можно сделать какую-то водяную горку, которая переозначит функционально, может что-то другое", - считает глава УИНП.

Он добавил, что "Арка дружбы народов от А до Я - фейк, потому что никакой дружбы не было, воссоединения не было, это все имперская практика и фактическая маркировка пространства".

"Но я не считаю, что ее обязательно демонтировать, если город и община ее по-настоящему переозначат", - резюмировал Дробович.

Арка дружбы народов в Киеве - последние новости

В апреле стало известно, что Арку дружбы народов в Киеве можно демонтировать. Как сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, бывший объект культурного наследия признан таким, что не подлежит занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Также УНИАН сообщал, что в Киеве демонтировали композицию в честь Переяславской рады. Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

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