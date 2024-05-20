Предполагаемое гибридное нападение - это вызов европейским демократиям, у которых высокая планка доказательств вины.

Европейские следователи все чаще видят отпечатки пальцев России в недавних актах предполагаемого саботажа на стратегических объектах инфраструктуры, но не могут принять необходимые меры, пишет The Wall Street Journal.

Реагировать на тайные угрозы сложно, потому что доказательства предполагаемых атак - включая поврежденный подводный газопровод, обрыв жизненно важного кабеля интернет-связи и нарушение работы железнодорожной сети - часто не являются убедительными.

Потенциальными виновниками в крупных случаях являются коммерческие морские или рыболовецкие суда, которые занимались, по всей видимости, законными морскими перевозками или тралением рыбы вблизи чувствительных объектов на морском дне, которые были уничтожены примерно в то же время. По словам следователей, они редко имеют прямые связи с российскими властями.

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Европейские правительства предъявили обвинения некоторым россиянам и российским прокси в более мелких инцидентах и все громче обвиняют Москву в развязывании гибридной войны, но не спешат обвинять Россию в конкретных атаках. В самых дерзких инцидентах отсутствие четких доказательств заставляет официальные лица оставлять дела открытыми или объявлять расследования безрезультатными.

Предусмотреть потенциальные атаки становится все труднее, потому что Россия в последние два года все чаще прибегает к помощи гражданских и коммерческих судов для обследования и возможного нападения на критически важные объекты инфраструктуры, такие как подводные коммуникации, морские энергетические объекты, транспортные сети и военные объекты, говорят люди, знакомые с этими делами.

Некоторые правительства также воздерживаются от обвинений в адрес Москвы, опасаясь эскалации напряженности. Подозрительные атаки часто не подпадают под определение военных актов агрессии, поскольку в них участвуют гражданские суда, операторы которых охотно общаются со следователями и заявляют о своей невиновности.

Следователи и прокуроры должны соответствовать высоким требованиям европейских систем правосудия к доказательной базе, в то время как власти пытаются обеспечить соблюдение законов о национальной безопасности в отношении потенциальных виновных, пользующихся свободами западных демократий.

Чтобы предотвратить атаки, европейские правительства привели системы защиты критической инфраструктуры в состояние повышенной готовности, увеличили количество сотрудников службы безопасности и установили больше камер и датчиков на железнодорожных и морских объектах.

Некоторые чиновники считают, что одна из целей Москвы - посеять страх и недоверие с помощью диверсий. Эти люди полагают, что будет более благоразумно молчать о подозрениях, хотя такой подход вызывает критику, чем отвечать обвинениями в адрес России и потенциально сеять страх.

"Если текущая стратегия на самом деле состоит в том, чтобы избегать обвинений в тех случаях, когда важные доказательства указывают на Россию, это только ослабит сдерживание и приведет к новым атакам на критически важную инфраструктуру", - считает старший научный сотрудник Пенсильванского университета Бенджамин Шмитт.

Все больше правительств выступают с предупреждениями.

Диверсии РФ в Европе

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Россия начала готовиться к диверсиям по всей Европе. Издание со ссылкой на представителей трех европейских разведок отмечало, что риск диверсий по всему континенту, прямых или с участием подставных лиц, значительно возрос. Среди угроз, о которых говорят разведчики, - скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры.

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