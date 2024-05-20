Курс гривни к евро установлен на уровне 43,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 21 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 43,08 грн/евро, то есть гривня ослабла на 33 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,67/39,69 грн/долл., евро – 43,07/43,08 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 10 копеек и составляет 39,98 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,89 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,45 грн/евро (курс продажи – 43,30 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 20 мая, вырос на 5 копеек – до 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 43,45 грн за евро.

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