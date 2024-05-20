День обещает быть тревожным для некоторых знаков Зодиака.

Астрологи подготовили гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака. Узнайте, что для вас предсказывают звезды во вторник, и с кем лучше провести этот день.

Овен

Утром захочется отложить домашние дела. Можно позволить себе отдохнуть, но забывать обо всех своих обязанностях не следует. Начинать генеральную уборку не стоит, а вот разобраться с досадными бытовыми мелочами было бы хорошо.

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Телец

Вас ждет насыщенный и удачный день. Вы успеете сделать все запланированное и даже немного больше. Благоприятный момент, чтобы заниматься обустройством жилья, наводить красоту и уют. Родственники охотно помогут вам в этих делах.

Близнецы

Первая половина дня окажется благоприятной со всех сторон. Можно начинать новые дела, строить амбициозные планы или искать единомышленников. Сегодняшние действия повлияют на ваши успехи в ближайшем будущем.

Рак

От вас зависит, будет ли день насыщенным и интересным или скучным и пустым. С одной стороны, захочется дать себе поблажку, не браться за дела с самого утра. С другой стороны, так вы рискуете потратить время впустую. Если вы сделаете над собой усилие, дальше все пойдет как по маслу.

Лев

Со всеми делами вы справитесь легко и успешно. Стоит провести время с родственниками. Удастся не только получить поддержку, но и укрепить связь между вами. Ваши лидерские качества окажутся на высоте. Если на этот день запланировано какое-то мероприятие, на нем у вас будет шанс проявить себя.

Дева

Мелкие домашние дела потребуют внимания. Не исключено, что это вызовет раздражение и немного испортит настроение. Но если вы сосредоточитесь на хорошем, вам удастся справиться с негативом. Родственники выразят желание пообщаться с вами. Выбирайте нейтральные темы для разговоров или займитесь решением бытовых вопросов.

Весы

Не переоценивайте свои силы и не беритесь за несколько дел сразу. Сегодня вам может быть сложно правильно расставить приоритеты и придерживаться составленного ранее плана. Не предъявляйте к себе завышенных требований, начните с самого важного и постепенно вы настроитесь на правильную волну.

Скорпион

Возможны небольшие разногласия с близкими. Вы будете склонны к излишней категоричности, а иногда просто упрямы. Но избежать конфликтов и сохранить со всеми хорошие отношения удастся, если вы справитесь с эмоциями. Вам удастся разобраться со всеми намеченными делами. Избегайте крупных трат, это не лучший день для дорогих покупок.

Стрелец

Благоприятный день для того, чтобы заниматься домашними делами: наводить уют, украшать свое жилье, начинать косметический ремонт. Ваш энтузиазм окажется заразным для членов вашей семьи, и справиться со всем удастся быстро и легко.

Козерог

Возможно, утром вам окажется непросто разобраться и начать выполнение намеченных планов. Кажется, что дел накопилось слишком много и будет непонятно, за что браться в первую очередь. Не требуйте от себя невозможного, начинайте постепенно и обнаружите, что все не так и сложно.

Водолей

Начните день с приятных и спокойных занятий, никуда не спешите. Возможна склонность к излишней мнительности и уязвимости. Поэтому не вступайте в споры с членами семьи, старайтесь избегать конфликтов. Сосредоточитесь на позитиве.

Рыбы

Вы будете склонны летать в облаках и предаваться мечтам. Это неплохо, но важно не забывать о старых договоренностях и обещаниях, которые вы дали другим людям. Запланированные дела тоже лучше не оставлять на потом, иначе трудно будет справиться с большим количеством работы.

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