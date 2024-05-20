Ситуация на фронте сложная, но не катастрофическая, - секретарь СНБО

Глава СНБО призвал страны НАТО не медлить с оружием для Украины, чтобы его не пришлось искать для солдат Альянса.

Ситуация на фронте крайне сложная, но далеко не катастрофическая.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко в своем видеообращении к участникам 16-го Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа", который стартовал 20 мая в Финляндии.

По его словам, россияне бьют по объектам критической инфраструктуры, обеспечивающим крупные индустриальные города Востока и Юга Украины, пытаясь создать серую зону, гибнут люди.

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"Россияне используют апробированную в Сирии стратегию провоцирования миграционного кризиса", - считает глава СНБО.

По мнению Литвиненко, это можно остановить, но Украине нужно современное оружие, много оружия, прежде всего ПВО и боеприпасы.

"Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, то умирать будут ваши солдаты", - подчеркнул он.

Война в Украине - Россия "качает" Харьковскую область

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес уверен, что битва за Харьковскую область не станет решающей в развязанной Россией войне против Украины:

"Ведь если бы она таковой была, то это бы означало, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что Россия имеет возможность достичь решающего нокаута Украины".

Также сообщалось, что ВСУ контролируют Волчанск, за который ведутся ожесточенные бои на севере Харьковщины, на 60%.

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