Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже среднемноголетних показателей.

Метеорологическая весна, которая началась 24 января и длилась 115 дней, закончилась. В Киеве началось метеорологическое лето. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 18 мая, что знаменует начало метеорологического лета.

"Таким образом метеорологическая весна, которая началась 24 января и длилась 115 дней, закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца", - говорится в сообщении. Видео дня

В ЦГО также отметили, что нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже среднемноголетних показателей.

"Ранее всего за 144 года наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - 7 июня в 1990, 2001 годах", - добавили синоптики.

Потепление в Украине - прогноз на ближайшие дни

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается комфортная погода, местами с небольшими дождями. Во второй половине недели ожидается усиление ветра. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что постепенное прогревание воздуха ожидается в течение ближайших дней в большинстве областей страны.

"Ночные заморозки полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям", - прогнозирует синоптик.

По его словам, в отдельные дни есть вероятность небольших, местами умеренных дождей в сопровождении гроз.

Кроме того, Кибальчич прогнозирует, что ближе к выходным за счет усиления антициклона с северо-востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов.

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