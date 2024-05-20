40 кораблей, участвующих в торговле нефтью, были добавлены в санкционный список Минфина США.

Практически каждый подсанкционный российский нефтяной танкер остается бездействующим и пустым через несколько месяцев после введения санкций США. С октября 2023 года 40 кораблей, участвующих в торговле нефтью, были добавлены в список Минфина США, в основном за нарушение ценового лимита, который должен ограничить доступ Кремля к нефтедолларам, пишет Bloomberg.

Отмечается, что десятки танкеров остаются бездействующими через несколько месяцев после введения санкций, что свидетельствует о способности США разрушить цепочку поставок нефти в Москву.

Только один из российских танкеров – "СКФ Приморье" – забрал груз с момента включения в санкционный список. Если он сможет без проблем разгрузить бочки, которые перевозит, это может поощрить Россию снова использовать больше кораблей, считают журналисты.

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"Санкции и ограничения цены, наложенные на Россию, критикуют за то, что Москве слишком легко их обойти, учитывая, насколько большими остаются потоки нефти. Однако бездействие флота показывает, что когда меры принимаются против отдельных судов, они могут быть эффективными", – подчеркивают журналисты.

Двадцать одно из 40 судов принадлежат российской государственной судоходной компании ПАО "Совкомфлот". Большинство остальных 19 контролируются компанией Hennesea Holdings Ltd., базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Корабли, попавшие под санкции, составляют небольшую часть теневого флота судов, который был создан с помощью подставных компаний, чтобы обойти ограничения G7 на судоходные услуги.

Одно из 40 судов, турецкое Yasa Golden Bosphorus, было исключено из списка в апреле, что позволило ему пользоваться услугами международного стандарта, такими как страхование. После исключения из списка судно загрузило груз американской нефти, но остается на якоре у побережья Техаса. Восемь танкеров "Совкомфлота" находятся возле российских портов Тихого океана. Один из них, стоявший там на якоре, направился пустым обратно к Суэцкому каналу, а другой был доставлен в док для технического обслуживания в Китае.

Остальные суда, попавшие под санкции, простаивают без дела, разбросанные по всему миру, согласно данным отслеживания, собранным агентством Bloomberg. Однако санкции влияют только на официальные российские танкеры, а для экспорта огромных объемов нефтепродуктов РФ использует теневой флот.

Санкции США

Ранее УНИАН писал, что российские нефтяные танкеры прекращают ходить под флагами Либерии и Маршалловых островов. Это произошло на фоне усиления США санкций в отношении судов, которые связаны с соответствующими реестрами.

Решение Запада установить предельную цену на нефть заставило Россию увеличить теневой флот. Эти танкеры перевозят российскую нефть в больших количествах в такие страны, как Китай, Индия и Иран, по более высоким ценам.

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