Предложение о введении локдауна в Украине будет зависеть от нагрузки на медицинскую систему.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в течение декабря количество выявленных больных COVID-19 может достичь 25-30 тыс. человек за сутки, после чего будет рассматриваться возможность введения полного жесткого карантина по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Он пояснил, что предложение о введении полного жесткого карантина в Украине будет зависеть от нагрузки на медицинскую систему количества госпитализированных, в частности от способности оказывать медицинскую помощь всем без исключения гражданам.

Министр добавил, что ситуация по стране неоднородная, поскольку в одних регионах большая нагрузка, а в других меньше.

"Для ввода любого жесткого карантина на территории всей страны будем исходить исключительно из этих медицинских показателей нагрузки на медицинскую систему", - сказал Степанов.

По его словам, если показатель новых больных за сутки составит от 25 до 30 тыс. человек, то это может привести к резкому росту количества госпитализированных.

"И мы можем иметь все основания для того, чтобы предлагать введение жесткого карантина", - отметил министр.

"Если вы посмотрите на прогнозы, которые делали различные институты, то у нас такое количество должно было быть чуть ли не на 1 декабря, но думаю, что 1 декабря такого (не будет). Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря месяца", - добавил Степанов.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине по состоянию на утро 30 ноября обнаружили 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 114 человек, выздоровели - 5771 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 732625 человек; выздоровели - 345149 человек; летальных случаев - 12327.

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Автор: Виталий Саенко