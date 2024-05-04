Эксперт выразил недоумение, "почему Испания сидит на сотнях танков и системах ПВО" и для чего она их бережет.

На фоне сообщений о выделении Украине системы ПВО SAMP/T от Италии, Франция и Испания "должны сделать гораздо больше" для помощи ВСУ.

Такое заявление сделал исследователь Центра анализа европейской политики СЕРА Нико Ланге в интервью Голосу Америки. "Почему Испания сидит на сотнях танков и системах ПВО? Против кого они хотят это использовать? Если России позволят продвигаться в направлении Испании, то мы будем иметь дело с совсем другими проблемами", - заявил Ланге.

Он отметил, что европейские партнеры должны объединить усилия для поддержки Украины.

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Ланге отметил, что есть страны, такие как Польша и Швеция, у которых есть системы Patriot, но эти страны расположены очень близко к РФ, поэтому "не у них надо просить Patriot". "Германия, которая согласилась предоставить еще одну систему Patriot, возможно, могла бы выделить две. Но все взгляды - на Испанию и Грецию, которые должны присоединиться к усилиям", - отметил эксперт.

Системы ПВО SAMP/T для Украины

3 мая итальянская газета La Repubblica написала, что правительство Италии во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый указ о военной помощи Украине, который будет предусматривать поставку системы ПВО SAMP/T. У Италии есть пять таких систем. Рим хочет передать Киеву систему, которую одалживал Словакии. Также в пакет помощи войдет артиллерия.

Напомним, в начале весны словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что Италия отзывает из страны систему ПВО SAMP/T.

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