Те, кто взвешиваются ежедневно, худеют быстрее прочих, свидетельствует исследование.

Прогресс в похудении напрямую связан с тем, как часто человек проверяет свой текущий вес в процессе. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в научном журнале Obesity.

Команда исследователей из отделения клинической психологии и психологии здоровья Университета Флориды (США) пронаблюдала за 74 участниками эксперимента, которые прошли 3-месячную программу похудения. Большинство участников (68,9%) составляли женщины от 40 до 60 лет с лишним весом или ожирением: средний индекс массы тела составлял 31,2 единицы (плюс-минус 4,5). Напомним, нормой считается 18,5-25 единиц.

В ходе эксперимента участники еженедельно получали онлайн-уроки похудения. Следить за потреблением калорий и уровнем физической активности они должны были самостоятельно. Также они должны были взвешиваться каждый день. Раз в неделю участники заполняли онлайн-анкету, передавая исследователям данные самоконтроля. По итогам трехмесячной программы похудения средняя потеря веса участников составила 6,42 килограмма.

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После этого участникам предложили и далее ежедневно контролировать свой вес и раз в неделю заполнять анкеты. Но теперь никакого вмешательства исследователей в процесс уже не было. По прошествии девяти месяцев участников снова взвесили: многие обратно набрали вес – в среднем по 2,98 килограмма.

Сопоставив собранные данные, исследователи заметили, что активнее набирали вес те, кто взвешивался один-два раза в неделю. Те же, кто вставали на весы по 5-6 раз в неделю, наоборот продолжили худеть. Участники, которые проверяли свой вес три-четыре раза в неделю, не показали существенных изменений в массе тела.

Из-за ограниченной и недостаточно репрезентативной выборки участников эксперимента авторы исследования не решились обозначить более точные причинно-следственные связи между самоконтролем над питанием, регулярными взвешиваниями и бытовыми привычками человека. Тем не менее, общая тенденция прослеживается четко: чем чаще человек проверяет свой вес, тем эффективнее идет процесс потери веса.

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