День пожарных - это повод достойно почтить тяжелый труд огнеборцев.

4 мая отмечается международный праздник представителей крайне важной и опасной профессии - пожарных. Международный день пожарных был установлен, чтобы почтить подвиг людей, спасающих тысячи жизней. В этот день пожарные получают премии и награды, вспоминают тех, кто погиб при выполнении задания, проводят тренинги и информационные мероприятия.

Международный день пожарных - история праздника

Праздник установлен в память о трагедии, произошедшей в Австралии в 1998 году. Тогда в небольшом городе разгорелся сильный пожар, а ветер разнес огонь по всему городу. В этом пожаре сгорели в своей машине 5 работников пожарной службы.

В память о жертвах трагедии 4 мая 1999 был установлен Международный день пожарных. Дата выбрана неслучайно, ведь ранее во многих европейских странах праздник пожарных неофициально отмечался именно 4 мая.

Видео дня

Поздравления с Международным днем пожарных

У вас особое призванье -

Огня стихию укрощать,

И, выезжая на задание,

Трагедию предупреждать.

Желаем в праздник вам удачи

В работе вашей непростой,

Под силу будут пусть задачи,

В бригаде - дружбы вам большой!

***

Желаем в праздник настоящих

Вмиг укротителей огня,

Чтоб в схватках жарких предстоящих

Не подводила вас судьба;

И ветер злой перипетии

Не потушил добра фитиль,

Бороться с огненной стихией

Хватило мужества и сил!

***

Укротителю огня -

Пожеланье от меня:

На работе не гореть

И душой своей не тлеть.

Если воя нет сирены -

Крепче спать во время смены.

И не рисковать напрасно

Там, где пожароопасно.

***

Международный день пожарных -

Праздник значимый, важный.

Поздравляем с почётом -

Сильных, смелых и отважных.

Пусть огонь горит в сердце,

Звёзды в небе зажгутся.

Вам желаем согреться

Счастья искренним чувством!

***

С Днем пожарной охраны!

С днем героев отважных.

Пусть случается с вами,

Что, действительно, важно.

Пусть огонь в вашем сердце

Дарит доброе пламя,

Разрешая согреться

Тем, кто есть рядом с вами!

***

Поздравляю с Международным днем пожарных! Желаю стального терпения, железного здоровья, благополучия во всём. И пусть огонь горит только в глазах от любимого дела!

***

Всех, кто служит этому благородному и доблестному делу, поздравляем с профессиональным праздником - Международным днем пожарных! Желаем вам бодрости и терпения, здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях царит благополучие!

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Поздравляю с профессиональным праздником! В этот день желаю Вам успеха, везения и непременно здоровья! Пусть чрезвычайных ситуаций в Вашей жизни будет как можно меньше, пусть Господь хранит вас и ведёт по праведному пути! С Международным днем пожарных!

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Поздравляю с Международным днем пожарных! Ты делаешь опасное, непростое дело. Спасибо тебе за мужество, за храбрость и спасенные жизни. Будь здоров и счастлив, пусть все твои мечты сбываются.

С Днем пожарных - картинки и открытки

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Ранее мы рассказывали, какие будут праздники в мае 2024 и сколько будем отдыхать.

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