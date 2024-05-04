4 мая отмечается международный праздник представителей крайне важной и опасной профессии - пожарных. Международный день пожарных был установлен, чтобы почтить подвиг людей, спасающих тысячи жизней. В этот день пожарные получают премии и награды, вспоминают тех, кто погиб при выполнении задания, проводят тренинги и информационные мероприятия.
Международный день пожарных - история праздника
Праздник установлен в память о трагедии, произошедшей в Австралии в 1998 году. Тогда в небольшом городе разгорелся сильный пожар, а ветер разнес огонь по всему городу. В этом пожаре сгорели в своей машине 5 работников пожарной службы.
В память о жертвах трагедии 4 мая 1999 был установлен Международный день пожарных. Дата выбрана неслучайно, ведь ранее во многих европейских странах праздник пожарных неофициально отмечался именно 4 мая.
Поздравления с Международным днем пожарных
У вас особое призванье -
Огня стихию укрощать,
И, выезжая на задание,
Трагедию предупреждать.
Желаем в праздник вам удачи
В работе вашей непростой,
Под силу будут пусть задачи,
В бригаде - дружбы вам большой!
***
Желаем в праздник настоящих
Вмиг укротителей огня,
Чтоб в схватках жарких предстоящих
Не подводила вас судьба;
И ветер злой перипетии
Не потушил добра фитиль,
Бороться с огненной стихией
Хватило мужества и сил!
***
Укротителю огня -
Пожеланье от меня:
На работе не гореть
И душой своей не тлеть.
Если воя нет сирены -
Крепче спать во время смены.
И не рисковать напрасно
Там, где пожароопасно.
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Международный день пожарных -
Праздник значимый, важный.
Поздравляем с почётом -
Сильных, смелых и отважных.
Пусть огонь горит в сердце,
Звёзды в небе зажгутся.
Вам желаем согреться
Счастья искренним чувством!
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С Днем пожарной охраны!
С днем героев отважных.
Пусть случается с вами,
Что, действительно, важно.
Пусть огонь в вашем сердце
Дарит доброе пламя,
Разрешая согреться
Тем, кто есть рядом с вами!
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Поздравляю с Международным днем пожарных! Желаю стального терпения, железного здоровья, благополучия во всём. И пусть огонь горит только в глазах от любимого дела!
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Всех, кто служит этому благородному и доблестному делу, поздравляем с профессиональным праздником - Международным днем пожарных! Желаем вам бодрости и терпения, здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях царит благополучие!
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Поздравляю с профессиональным праздником! В этот день желаю Вам успеха, везения и непременно здоровья! Пусть чрезвычайных ситуаций в Вашей жизни будет как можно меньше, пусть Господь хранит вас и ведёт по праведному пути! С Международным днем пожарных!
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Поздравляю с Международным днем пожарных! Ты делаешь опасное, непростое дело. Спасибо тебе за мужество, за храбрость и спасенные жизни. Будь здоров и счастлив, пусть все твои мечты сбываются.
С Днем пожарных - картинки и открытки
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