Сегодня отмечается Великая суббота Страстной недели и День собачьего счастья.

4 мая праздник - День собачьего счастья, День любителей вермишелевого супа, День травы, Международный день уважения кур, День рождения складного зонтика, Международный день пожарных, День "Звездных войн", Всемирный день дарения, День уличного музыканта, Всемирный день лабиринта, День пилатеса. 4 мая - 124-й день года (125-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 241 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

Посмотрите, какой праздник сегодня отмечают в разных странах по всей планете Земля:

День апельсинового сока, День домашнего пивоварения, День птиц, День бесплатных комиксов, День независимости Род-Айленда - США.

День зелени - Япония.

Праздник попугая - Франция.

День китайской молодежи - Китай.

День шахтеров - Индия.

День молодежи - Фиджи.

День литературы - Тайвань.

День пожарного - Польша.

День труда - Замбия.

День восстановления независимости - Латвия.

Также важно знать, какой праздник сегодня в Украине - граждане нашей страны могут присоединиться ко всему миру и отметить Международный день пожарных, поздравив с торжеством работников этой трудной профессии.

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Памятные события в истории 4 мая

1113 - Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

1715 - в Париже произведён первый складной зонтик.

1776 - провозглашена независимость острова Род-Айленд (ныне штат США).

1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

1896 - в Лондоне вышел первый выпуск газеты "Daily Mail".

1878 - в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретённый им фонограф.

1904 - в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".

1927 - в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию "Оскар".

1953 - начало работу Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТУ ПВО).

1979 - Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером Великобритании.

Какой сегодня церковный праздник 4 мая

Православные верующие, отмечающие торжества по старому стилю, встречают 4 мая праздник - Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Aлeкcия Бopтcуpмaнcкoгo и Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Иaннуapия, eпиcкoпa Бeнeвeнтcкoгo. По новому календарю ПЦУ сегодня отмечается Великая суббота и день памяти мученицы Пелагеи.

Запреты и приметы на сегодня - что нельзя делать 4 мая

Приметы 4 мая гласят, что в субботу перед Пасхой можно помолиться святому Проклу, попросить у него избавления от проблем со здоровьем. Также в эту дату можно и нужно печь пасхи, красить яйца, готовить пасхальную корзину. Если не успели убрать в доме - смело принимайтесь за такое дело.

Погодные приметы на сегодня:

черемуха вся в цветах - летом будет много дождей;

береза распустилась раньше клена - ждать сухой погоды;

с утра идет мелкий дождик - скоро испортится погода.

4 мая нельзя ни с кем ссориться, отказывать в помощи, жаловаться на проблемы. Не стоит надевать одежду красного цвета - он привлекает нечисть. По народным поверьям, в субботу перед Пасхой лучше не ездить на кладбища и не тревожить мертвых.

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