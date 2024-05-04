Мероприятие, которое скоро должно состояться, не о переговорах с Россией, подчеркнул эксперт.

Глобальный саммит мира, запланированный на начало лета, будет проводиться для того, чтобы была выработана общая мировая позиция по проведению переговоров с РФ в будущем.

Это мероприятие не о переговорах с Россией, рассказал дипломат Андрей Веселовский в эфире канала "Киев24". "...этот саммит о выработке общей мировой позиции насчет дальнейших переговоров с Россией. То есть этот саммит - это формулировка тех условий, на которых Россию будут принуждать к миру...", - сказал эксперт.

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В центре внимания мирные переговоры России и Украины - что нужно знать

Глобальный саммит мира запланирован в Швейцарии на 15-16 июня. Он организован по инициативе украинской стороны. Президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские власти стремятся это мероприятие сорвать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Россию не пригласили на саммит мира, поскольку от государства-агрессора нельзя сейчас добиться добросовестных действий.

Глава МИД добавил, что есть два способа, которыми россиян можно заставить добросовестно действовать - добиться успехов на поле боя или создать коалицию стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы.

В Кремле уже отреагировали на то, что Россию не пригласили на мирные переговоры. Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков намекнул, что без РФ мероприятие "несерьезное".

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