Какой церковный праздник отмечают 4 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

4 мая по новому церковному календарю вспоминают мученицу Пелагию, в этот же день - Великая суббота накануне светлого праздника Пасхи. Об обычаях, приметах и запретах 4 мая и что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

4 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 мая по новому стилю (17 мая - по старому) - день памяти мученицы Пелагии и Великая суббота Страстной недели.

17 мая православные христиане почитают память Пелагеи-Заступницы. Пелагия жила в III веке, в Тарсе (Малая Азия). Девушка была знатного рода и очень красива. Однажды она услышала проповедь об Иисусе Христе и уверовала в Бога, решив посвятить ему жизнь. Об этом не догадывался сын императора Диоклетиана, который хотел жениться на девушке. Когда он сделал предложение, Пелагия отказала: "Я уже обручилась с Сыном Божиим, Царем Бессмертным".

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Парень был в гневе, но решил выждать время в надежде, что девушка передумает. Пелагия же со слугами отправилась к епископу Клинону, и он крестил ее. Тогда же девушка получила от Бога дар исцеления - когда ее слуги внезапно ослепли, она вернула им зрение. Мать Пелагии, узнав о крещении дочери, сильно разгневалась, императорский сын после этой вести покончил с собой. Пеагею доставили к царю для наказания, но император, увидев девушку, решил сам жениться на ней. Но Пелагея отказала и ему. Тогда для казни правитель приказал разжечь медного вола - Пелагия сама вошла в огонь, по преданию, ее тело растаяло, как масло, и разлилось, как благовонное миро, а весь город наполнился благоуханием.

Мощи святой Пелагеи захоронили на холме, а во времена царствования императора Константина над ними построили церковь.

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4 мая 2024 - Великая суббота накануне Христова Воскресения.

В этот день вспоминают погребение Иисуса Христа. В Евангелие рассказывается, как Иосиф Аримафейский взял у Понтия Пилата разрешение отдать ему тело Христа и похоронил его. Но прежде смазал благовонным маслом и завернул в белое полотно - плащаницу. Похоронили Иисуса Христа в пещере, в саду Иосифа, а вход закрыли камнем. После смерти Христос попал в ад и вызволил оттуда души праведников, в том числе и Адама с Евой.

В храмах в этот день проходят торжественные службы, священники облачаются в светлые праздничные одеяния, и мир замирает в ожидании чуда.

Также в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, который знаменует Воскресение Христово. Огонь сходит ежегодно и именно накануне православной Пасхи. Благодатный огонь уникален - он не обжигает в первые минуты. Из Иерусалима его развозят в разные страны мира.

Праздник 4 мая по старому стилю - день памяти священномученика Януария и других и Великая субота Страстной недели.

О чем говорят приметы на 4 мая

В народном календаре 4 мая - праздник Пелагея-Заступница. Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода:

утром нет росы - погода скоро поменяется;

кукушка поет - установится хорошая погода;

день пасмурный выдался - начнутся затяжные дожди.

Сегодня наблюдают за майскими жуками - если их очень много, то будет засуха.

Что можно делать 4 мая

Святая Пелагея считается покровительницей всех невинно обиженных. В этот день нужно обязательно помочь тому, кого обидели, или кто нуждается в помощи, подать милостыню на улице, накормить голодных.

Великую субботу накануне Пасхи следует провести в спокойствии, ее, как и Страстную пятницу, считают днем скорби. Продолжается пост: можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед. Верующие идут в храм, можно заканчивать последние приготовления к празднику, печь пасхи. В этот же день начинают освящать в храмах пасхи и яйца.

Что нельзя делать 4 мая

В Великую субботу есть ряд строгих запретов. Нельзя ругаться, ссориться, убирать, стирать, гладить, работать в саду и на огороде, веселиться, устраивать свадьбы, дни рождения, употреблять алкоголь. В этот день нужно отпустить проблемы и настроиться на атмосферу предстоящего праздника.

4 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Климент, Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Флориан.

Ранее мы пубилковали православный календарь на май 2024 - какие будут праздники в этом месяце по старому и новому стилю.

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