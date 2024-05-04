Сейчас враг очень активно использует беспилотные летательные аппараты, разведывательные дроны и таким образом он корректирует свои ракетные удары.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что РФ сейчас делает больший акцент на баллистическое вооружение и на управляемые авиационные ракеты типа Х-59.

"Враг продолжает постоянно атаковать управляемыми авиационными бомбами, в частности прифронтовые города. В основном сейчас видим отсутствие "шахедов" в воздушном пространстве нашей страны. Однако противник делает больший акцент на баллистическое вооружение и на управляемые авиационные ракеты типа Х-59, которые он активно пытается применять из своих самолетов", - рассказал он в эфире Еспресо.

По его словам, также сейчас враг очень активно использует беспилотные летательные аппараты, разведывательные дроны и таким образом он корректирует свои ракетные удары. Довольно часто эти дроны фиксируются на юге, вблизи Херсона, в Запорожской области и возле Харькова.

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"Кроме того, захватчик использует для разведки уже не самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а Су-24МР, которые часто появляются вблизи границ в воздушном пространстве РФ. Однако основная деятельность этих самолетов направлена на выявление наших систем ПВО, а также СУ-24МР собирают и другую информацию о наших войсках", - добавил Евлаш.

Война в Украине - удары РФ

В Киевском районе Одессы из-за ракетного удара, который РФ нанесла 1 мая, вспыхнул пожар площадью 6 тыс. кв. метров, уничтожено 900 отправлений на "Новой почте", повреждены склады других предприятий и жилые дома.

3 мая россияне только что ударили по частному сектору Харькова, также были повреждения трамвая с пассажирами.

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