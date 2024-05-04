Значительные разделы отредактированы толстыми черными линиями, что составляет примерно 70 из 400 страниц.

Российский издатель отредактировал книгу о знаменитом итальянском режиссере-гее Пьере Паоло Пазолини из-за притеснения в стране-агрессоре ЛГБТ. Как сообщает Reuters, автор книги - профессор итальянской литературы в Болонском университете Роберто Карнеро был шокирован, когда в марте ему позвонил итальянский издатель по поводу российского перевода его новой книги. Выяснилось, что российское издательство АСТ согласилось опубликовать его очерк о Пазолини, который был открытым геем, лишь с серьезными сокращениями. Когда книга попала на полки в России, Карнеро увидел, насколько они велики. По его словам, на фотографиях, опубликованных российскими Телеграмм-каналами, видно, что значительные разделы были отредактированы толстыми черными линиями, что составляет примерно 70 из 400 страниц.

"Обратите внимание, что текст книги был сокращен в соответствии с Федеральным законом 478", - написало издательство AST в онлайн-перечне книги, ссылаясь на законодательство о пропаганде геев.

Как отмечал Карнеро, отредактированные отрывки в "Пазолини: умереть за собственные идеи" - примерно пятая часть всего текста - касаются "сентиментальной и сексуальной жизни" режиссера, но не являются явно сексуальными.

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"Я не знаю, принял ли я правильное решение", - сказал он о своем решении согласиться на сокращение. "Но мне пришлось выбирать между двумя вещами, которые мне не нравились".

В AST заявили, что зачернить текст было "более честным выбором", чем полностью вырезать разделы.

"Таким образом, творчество Роберто Карнеро стало интерактивным: читатель сам решает, использовать ли какие-либо источники информации, чтобы узнать то, что от него скрывают. Книга становится артефактом эпохи, атрибутом спектакля, художественным высказыванием", - пишет АСТ в своем Telegram-канале.

Когда агентство Reuters связалось с пресс-секретарем AST, она отказалась комментировать мотивы издания книги с такими серьезными правками. Пресс-секретарь сказала, что первоначальный тираж книги в 1500 экземпляров был распродан, и был заказан второй тираж.

Отмечается, что Пазолини - откровенный марксист, который осуждал коррупцию в итальянской политике, был убит в Риме в 1975 году при неясных обстоятельствах. По словам Карнеро, режиссер был очень смелым человеком, "человеком, который четко говорил".

"Это парадокс. Теперь тот, кто был готов умереть за собственные идеи, является объектом цензуры в России", - сказал он.

Издательство АСТ также выпускало книги авторов, которые осуждали войну в Украине или которых Россия назвала "иностранными агентами". На прошлой неделе российские независимые СМИ сообщили, что AST удалило шесть книг со своего сайта, включая "Комнату Джованни" американского писателя Джеймса Болдуина и "Наследство" россиянина Владимира Сорокина, потому что это подпадает под закон о пропаганде геев.

ЛГБТ в России

Напомним, Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистским движением. Соответствующее заседание суда прошло в закрытом режиме без представителя ответчика. Журналистов пустили внутрь только во время оглашения постановления.

Российский суд отметил, что в деятельности ЛГБТ-движения были обнаружены "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной вражды". Под запрет попало все, что, по мнению Кремля, пропагандирует ЛГБТ: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги и тематические вечеринки.

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