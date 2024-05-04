По словам Михаила Самуся, сейчас Россия не имеет ударных группировок.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире телемарафона прокомментировал слова представителя ГУР Вадима Скибицкого о возможном наступлении РФ на Сумы и Харьков.

"Планы у россиян есть. Планы есть и на Киев, и на Львов. Поскольку они бы не начинали свою войну, если бы у них не было уже сформированных карт, замыслов и тому подобное. Правда, все эти замыслы в феврале-марте 2022 года были разрушены украинской армией", - сказал Самусь.

Он также отметил, что сейчас Россия также имеет планы для наступления на эти города. Однако Москва не имеет для этого ударной группировки, которая могла бы провести операцию на направлении Сум или Харькова.

Видео дня

"Это надо сразу говорить. Поскольку у нас сейчас в информационном пространстве часто усиливается нарратив о том, что россияне уже якобы готовы провести операцию в направлении Сум, северных областей, Чернигова или даже Харькова. Илон Маск вообще говорит об Одессе. На самом деле ударных группировок они не имеют, планы есть", - отметил эксперт.

Возможное открытие нового фронта от РФ

Накануне заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия готовит наступление на Харьковскую и Сумскую области.

В интервью The Economist он отметил, что основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня.

Также стало известно, куда РФ перебрасывает войска. По словам военного эксперта Олега Жданова, Россия усиливает свою группировку на севере перед началом большого наступления на востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: