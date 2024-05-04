Все вражеские беспилотники-убийцы ликвидированы, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ.

В ночь на субботу, 4 мая, российские оккупанты запустили по украинской территории 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и четыре зенитные управляемые ракеты С-300.

Все пуски противник осуществлял из Белгородской области, написал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. По его сведениям, все дроны-камикадзе были ликвидированы.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", - поделился он.

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Противники уже много раз били по нашей территории ракетами и дронами. По состоянию на 4 мая ликвидировано 2 126 вражеских крылатых ракет и 9 580 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий предупредил, что на Пасху 2024 (будет отмечаться 5 мая) захватчики могут осуществить массированные ракетные атаки и провокации.

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