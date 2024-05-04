Народный праздник 4 мая известен под названиями Великая суббота, Проклов день, Пелагия заступница.

Православная церковь Украины 4 мая по новому стилю чтит память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают святых Прохора, Максимиана и Кодрата.

В народный праздник 4 мая наши предки сеяли овощи и зерновые культуры на огороде. Для лучшей урожайности в грядки при посеве закапывали скорлупу пасхальных яиц. Мужчины занимались изготовлением летней обуви и плетением лаптей. Старые и изношенные вещи символически сжигали в костре.

Святую Пелагию считали защитницей птиц. В этот народный праздник украинцы покупали утят и цыплят, лечили больных домашних птиц, выгоняли гусей на выпас. Большим грехом считалось зарубить курицу или петуха в этот день.

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Праздник 4 мая считается удачным для любого творчества и креатива.

В 2024 году на 4 мае выпадает Великая суббота. Это последний день перед Пасхой, в который верующие усиленно готовятся к празднеству. В Великую субботу верующие вспоминают погребение Иисуса. Согласно Библии, после смерти Христос посетил ад и спас некоторых ветхозаветных праведников, в том числе Адама и Еву.

Великая суббота является траурным днем, поэтому день проводят спокойно и без громких гуляний. Верующие посвящают его последним приготовлениям к Пасхе - моют окна, готовят продукты на праздничный стол, пекут пасхи и красят вареные яйца.

По народным обычаям украинки очень серьезно относились к выпеканию куличей. В Великую субботу хозяйка выгоняла всех из дома и закрывала окна и двери, чтобы от ветра и шума тесто не упало. Если после запекания пасхи опустились или треснули, то это считали дурной приметой.

4 мая знак - Зодиака

Рожденный 4 мая человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру творческие, креативные и свободомыслящие, но при этом ленивые в быту. Они бывают усердны лишь в тех занятиях, которые им по-настоящему интересны. Обладают вспыльчивым, но в целом приятным и дружелюбным характером. Склонны к излишнему драматизму.

Что нельзя делать 4 мая

Нельзя рубить куриц и петухов, обижать птиц, разорять дикие гнезда. Не стоит срубать деревья, если на нем поселились пернатые.

Неудачный день для рыбной ловли и работы на пасеке.

Нельзя в Великую субботу обижать и хулить близким, завидовать другим, мстить, убирать в доме. Под запретом в этот день увеселительные мероприятия, вечеринки, свадьбы. Также не принято ходить на кладбище и поминать умерших.

Приметы погоды 4 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если уже прилетели соловьи и кукушки, то больше морозов не будет.

В течение дня часто меняется погода - май будет переменчивым.

Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

Если поют зяблики, то будет хороший урожай зерна, а если каркают вороны, то скоро погода испортится.

Пошел дождь 4 мая - посевы лучше отложить, иначе летом вылезет много сорняков.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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