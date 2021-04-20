Эксперты предполагают, что тромбоз мог быть иммунным ответом.

Регулятор ЕС (EMA) обнаружил возможную связь между вакциной от коронавируса Johnson&Johnson и редкими случаями свертывания крови у вакцинированных взрослых.

Об этом пишет Reuters.

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В EMA подчеркнули, что компания должна добавить на этикетки своего препарата указанную информацию, то же она требовала и от производителей вакцины AstraZeneca.

Все случаи тромбоза касались взрослых в возрасте до 60 лет – преимущественно женщин. Тромбы возникали в течение трех недель после прививки.

Больше всего кровяных сгустков образовывалось в головном мозге и брюшной полости, что и в AstraZeneca.

Эксперты предполагают, что тромбоз мог быть иммунным ответом.

При этом в ЕС отметили, что эффективность препарата перевешивает его возможные риски.

Проблемы с вакциной от коронавируса Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson ранее использовали в США, но решили приостановить ее применение на время расследования возникновения тромбов после прививки этим препаратом.

Осложнения возникли у шести женщин. Одна из них умерла, а еще одна находится в тяжелом состоянии в больнице. Из-за чего закрыли несколько центров массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо.

К проверке предполагаемой связи между препаратом и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

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Автор: Яна Ставская