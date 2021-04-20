Регулятор ЕС (EMA) обнаружил возможную связь между вакциной от коронавируса Johnson&Johnson и редкими случаями свертывания крови у вакцинированных взрослых.
Об этом пишет Reuters.
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В EMA подчеркнули, что компания должна добавить на этикетки своего препарата указанную информацию, то же она требовала и от производителей вакцины AstraZeneca.
Все случаи тромбоза касались взрослых в возрасте до 60 лет – преимущественно женщин. Тромбы возникали в течение трех недель после прививки.
Больше всего кровяных сгустков образовывалось в головном мозге и брюшной полости, что и в AstraZeneca.
Эксперты предполагают, что тромбоз мог быть иммунным ответом.
При этом в ЕС отметили, что эффективность препарата перевешивает его возможные риски.
Проблемы с вакциной от коронавируса Johnson & Johnson
- Вакцину Johnson & Johnson ранее использовали в США, но решили приостановить ее применение на время расследования возникновения тромбов после прививки этим препаратом.
- Осложнения возникли у шести женщин. Одна из них умерла, а еще одна находится в тяжелом состоянии в больнице. Из-за чего закрыли несколько центров массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо.
- К проверке предполагаемой связи между препаратом и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.
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