Рада поддержала направление военного сбора на выплату зарплат военнослужащим

До конца третьего послевоенного года военный сбор будет зачисляться в специальный фонд госбюджета.

Верховная Рада в четверг, 14 мая, приняла за основу законопроект о направлении военного сбора в специальный фонд государственного бюджета, из которого будут финансироваться исключительно зарплаты военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта (№15167) в первом чтении проголосовали 226 народных депутатов.

"Целью разработки проекта закона … является законодательное закрепление целевого использования доходов государственного бюджета Украины, источником которых является военный сбор, на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, с 1 января 2027 года и до конца третьего послевоенного года военный сбор будет зачисляться не в общий, а в специальный фонд госбюджета. Это более 200 миллиардов гривень в год, которые будут направляться исключительно на выплату денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

"Этот шаг имеет скорее политическое значение, поскольку сейчас почти все собственные поступления общего фонда госбюджета и так направляются на нужды обороны, правда, как на денежное обеспечение военных всех сил обороны, так и на оружие", – отметила Пидласа.

Однако, по ее словам, после завершения активных боевых действий фиксированное целевое назначение военного сбора будет практически необходимым из-за роста доли невоенных расходов и сокращения международной помощи, которая сейчас их покрывает.

Военный сбор в Украине – последние новости

В феврале 2026 года премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассматривает возможность сохранения постоянного военного сбора в размере 5% и после завершения войны.

7 апреля Верховная Рада приняла закон о продлении уплаты военного сбора на три года после завершения военного положения в Украине. Ставки остаются следующими: для физических лиц – 5% дохода; для ФОП на едином налоге 1, 2 и 4 групп – 10% от минимальной зарплаты ежемесячно (в 2026 году это 865 грн); для плательщиков единого налога 3 группы (и ФОП, и юрлиц, кроме е-резидентов) – 1% от дохода.

