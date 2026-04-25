В кабинете Зеленского 'нашли' украденную картину: россияне запустили новый фейк

В сети распространился фейковый видеосюжет, стилизованный под материал британского вещателя BBC, где утверждалось, что в кабинете президента Украины Владимира Зеленского якобы замечена украденная картина Поля Сезанна. Об этом сообщает Meduza.

Как отмечается, ролик имитирует оформление и подачу ВВС, однако является подделкой и не имеет отношения к реальным публикациям издания.

Согласно информации, этот материал является частью дезинформационной кампании, связанной с Россией. Целью подобных вбросов называют распространение недостоверной информации и подрыв доверия к украинскому руководству.

Картину Сезанна добавили в "репортаж", заменив полотно украинского художника Андрея Чеботару, которое действительно висит в кабинете президента Украины.

Отмечается, что подобные фейковые видео создаются с использованием узнаваемых элементов известных СМИ, чтобы повысить их убедительность и распространение в соцсетях.

Таким образом, распространяемый ролик не является журналистским материалом, а представляет собой пример информационной кампании с использованием поддельного контента.

Другие российские фейки

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о беспрецедентном распространении российских фейков в Украине. Таким образом враг пытается внести смуту в украинское общество и разобщить население страны. По его словам, эта "работа" пропаганды ведется систематически.

Кроме того, россияне неоднократно запускали фейки о полном контроле над всей Луганской областью. Однако защитники Украины опровергли вбросы захватчиков

Вас также могут заинтересовать новости: