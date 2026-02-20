РФ проводит невыносимую нацистскую пропаганду против народа Украины, - Мерц

Канцлер Германии заявил, что преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о безоговорочной поддержке украинского народа в речи на партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в пятницу, 20 февраля, который проходил в Штутгарте, сообщает Deutsche Welle.

Мерц обвинил Россию в том, что она ведет войну против гражданского населения Украины.

"Мы никогда не согласимся с тем, как преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения этой страны, против пожилых людей, женщин и детей", - заявил канцлер Германии.

Кроме этого, он отметил, что Россия еще и ведет нацистскую пропаганду против украинского народа.

"Все это приправлено почти невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа, народа, который как никто другой на земле страдал от немецкой и российской тирании", - подчеркнул Мерц.

Он пообещал, что Германия будет решительно противостоять этому.

"История учит нас одному: умиротворение не приносит мира. Оно только ободряет агрессора. Тот, кто сегодня придерживается наивного пацифизма, способствует войнам завтрашнего дня", - сказал канцлер Германии.

Как отмечает издание, Мерц высказал мнение, что Европе стоит научиться "разговаривать на языке силы".

Заявления Мерца о переговорах по завершению войны

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии не верит в скорейшее завершение войны в Украине путем переговоров. Мерц предположил, что война закончится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы. Он добавил, что "разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина". По мнению Мерца, цель европейских усилий заключается в том, чтобы "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане". Канцлер Германии добавил, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с главой Кремля.

Также мы писали, что на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц высказал мнение, что Россия должна быть экономически и, потенциально, военно истощена, чтобы согласиться на завершение войны. Сейчас, по его мнению, мы только к этому приближаемся, но было много сделано, чтобы этого достичь. Мерц считает, что нужно сделать все необходимое, чтобы довести Россию до того момента, когда они больше не будут видеть дальнейших преимуществ для себя в продолжении этой ужасной войны. Украина, США и Европа, по мнению канцлера Германии, должны привести Россию к этому моменту.

