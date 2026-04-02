Россия в третий раз за время войны 'захватила' Луганскую область: в Третьей штурмовой ответили

В нескольких населенных пунктах области по-прежнему находятся украинские защитники.

1 апреля российские оккупанты в третий раз за время полномасштабной войны против Украины заявили о захвате всей территории Луганской области. В Третьей штурмовой бригаде опровергли вброс захватчиков.

Бойцы бригады продолжают удерживать последние рубежи на Луганщине. Об этом сообщается на странице Третьего армейского корпуса в Telegram.

"Символично 1 апреля Минобороны РФ в очередной раз заявило о полном захвате Луганской области своими войсками. Фактически же на территории области остаются украинские силы – подразделения Третьей штурмовой бригады", – говорится в заявлении.

Военные отметили, что за полгода оккупационные войска РФ совершили 144 попытки штурмовых действий в районе Надежды и Новоегоровки. Оккупанты задействовали 19 единиц мототехники и более 360 солдат. Безвозвратные потери врага составляют до 260 военных. Более 80 – санитарные потери.

"В указанных населенных пунктах, а также в Грековке силы бригады удерживают оборону – несмотря на все попытки россиян захватить область военным и "виртуальным" путем с помощью лжи и фейков", – резюмировали в Третьем армейском корпусе.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 1 апреля по состоянию на 22:00 было зафиксировано 132 боевых столкновения с противником. Наибольшую активность враг демонстрировал на Покровском (28 атак), Гуляйпольском (18) и Константиновском (16) направлениях.

Между тем проект DeepState сообщает, что российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. По данным аналитиков, РФ продвигается вблизи Песчаного и Новопавловки.

