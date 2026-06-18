Федоров рассказал о двух видах временной отсрочки для военнослужащих

Министр обороны рассказал о деталях реформы армии.

Новые контракты для военнослужащих Вооруженных Сил Украины будут предусматривать основную и дополнительную отсрочку после службы. Об этом министр обороны Михаил Федоров сообщил в интервью ТСН.

По его словам, продолжительность отсрочки за боевые дни будет различной для пехотно-штурмовых контрактов и для остальных. Для первых за один боевой день будут предоставлять три дня дополнительной отсрочки, для остальных – один. Базовая отсрочка составляет шесть месяцев.

Министр подчеркнул, что пехотно-штурмовые контракты для действующих военнослужащих будут длиться 10 месяцев, после чего можно уволиться.

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"Если ты из десяти месяцев, например, четыре пробыл на первой линии, то у тебя есть 12 месяцев, плюс 6 месяцев базовой отсрочки. То есть 18 месяцев отсрочки… Ты уходишь, и у тебя уже есть почти два года отсрочки", – сказал Федоров.

Также он рассказал, что немобилизованные военнообязанные смогут подписать пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев, из которых два – это обучение на БЗВП, остальное – год службы.

"Минимальный контракт составлял три года, и он был без отсрочки. Поэтому фактически многие военнослужащие не верили, что после завершения контракта тебя могут уволить со службы. Потому что тебе нужно прийти в ТЦК, и понятно, что все продлевают контракты или ищут возможности. Что еще важно: для людей, которые подписали в 2022-м или в 2023-м году минимальный контракт, который действовал до этого, сроком на три года, мы также вводим отсрочку по этой формуле", – сказал министр обороны.

Кроме того, он рассказал, что все контракты на три года можно переподписать на 24 месяца, его могут подписать и те, кто был мобилизован и вообще не имеет срока службы.

Увольнение со службы: последние заявления

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров заявил, что украинские военные в соответствии с указом президента Украины смогут получить возможность частичного увольнения со службы, если уже длительное время находятся на передовой.

По словам Федорова, начало этого процесса запланировано на конец осени этого года.

По словам министра обороны Украины, решение будет зависеть от двух основных критериев. В частности, первый – общая продолжительность службы.

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