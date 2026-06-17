Увольнение с военной службы: Федоров назвал условия и сроки

Министр обороны Украины отметил, что решение будет зависеть от двух основных критериев.

Украинские военные в соответствии с указом президента Украины смогут получить возможность частичного увольнения со службы, если уже длительное время находятся на передовой, заявил в интервью ТСН министр обороны Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, начало этого процесса запланировано на конец осени этого года.

"Мы договорились с президентом об этом, и это была его инициатива, что с конца осени этого года начнётся, собственно, частичное увольнение со службы для тех, кто с 2022 года и ранее служит в армии", – рассказал Федоров.

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По словам министра обороны Украины, решение будет зависеть от двух основных критериев. В частности, первый – общая продолжительность службы.

"Сколько дней вы прослужили в армии. Если вы с 14-го года, это будет учитываться в большей степени. Если вы с 17-го, 18-го года, то вы также. Все подпадают под эту категорию", – отметил он.

Добавляется, что вторым фактором является количество дней непосредственного участия в боевых действиях.

"А второй критерий – сколько вы провели в боевых действиях. То есть если вы, например, с 22-го года, у вас большое количество боевых дней, то вы можете уже быть уволены со службы указом президента в конце этого года", – пояснил Федоров.

При этом глава Минобороны отметил, что сразу всех военных не уволят, процесс будет происходить постепенно.

"Число военнослужащих будет поочередным, то есть каждый месяц будет увольняться определенное количество военнослужащих", – пояснил он.

По словам Федорова, окончательные решения будут зависеть от ситуации на фронте и возможных действий России.

"Зависит от того, какая будет ситуация на поле боя. Объявит ли Россия дополнительную мобилизацию или нет. Это зависит от многих критериев", – добавил министр обороны.

Он пояснил, что цель такого подхода – дать возможность военным, которые долгое время защищают Украину, вернуться к гражданской жизни:

"Для того, чтобы военнослужащие смогли уйти со службы и заниматься своей жизнью".

Демобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам заместителя министра обороны Украины Мстислава Баника, все украинские военные, не подписавшие новые контракты, будут служить до общей демобилизации. Баник пояснил, что срок действия бессрочных контрактов истечет тогда, когда будет объявлена всеобщая демобилизация. Он привел пример, что контрактник и мобилизованный, если они оба являются пехотинцами, служащими в одном окопе, будут получать одинаковое вознаграждение. Однако контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, тогда как мобилизованный будет вынужден продолжать службу до объявления общей демобилизации.

Также мы писали, что начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что массовая демобилизация военных в Украине пока не рассматривается. Причиной являются недостаточные темпы пополнения армии. При этом Генеральный штаб ВСУ работает над возможностью постепенного увольнения отдельных категорий военнослужащих, которые служат с первых дней полномасштабного вторжения или находятся в армии уже много лет. В то же время Гнатов признал, что тема увольнения военных является чрезвычайно деликатной, поэтому "о демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий".

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