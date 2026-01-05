Это позволяет быстро реагировать на изменение погодных условий: в Autostrada раскрыли нюансы работы зимой

Дороги во время войны - это не просто инфраструктура, а отрасль жизнеобеспечения и обороноспособности, что непосредственно влияет на способность государства противостоять агрессии. Когда время на войне работает против нас, хорошие дороги помогают его экономить. Зимой же их важность возрастает из-за таких сложных условий как снег, гололед, обледенение, которые требуют постоянного содержания (очистки и обработки противогололедными средствами. - Авт.), чтобы не парализовать движение, иначе задержка может стоить дорого, влияя на обороноспособность и жизнь, а также усложняя будущее восстановление, что потребует привлечения дополнительных средств.

"Зима для дорожников - это ежедневная проверка на выносливость и слаженность. Под нашим постоянным содержанием дороги государственного и местного значения в Ровенской, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях, где мы обеспечиваем непрерывное движение в течение всего зимнего периода. Особое внимание сосредоточено на прифронтовых дорогах Харьковской области, которые играют решающую роль в бесперебойном функционировании логистических маршрутов оборонного значения", - говорят в компании "Автострада" и добавляют, что под круглосуточным наблюдением 7 660 км дорог.

По словам пресс-службы компании, на этих маршрутах задействовано по 340 рабочих и более 240 единиц спецтехники - комбинированные дорожные машины, погрузчики и грейдеры.

"Они оперативно расчищают проезжую часть, обрабатывают покрытие противогололедными материалами и убирают остановки и обочины", - говорят в компании.

Там добавляют, что для стабильной и своевременной работы в зимний период Autostrada заранее сформировала необходимые запасы: 140 тысяч тонн противогололедных материалов и почти 40 тысяч тонн технической соли.

"Материалы размещены на более 50 производственных базах компании, работающих в каждой области, где Autostrada осуществляет эксплуатационное содержание дорог, - это позволяет быстро реагировать на изменение погодных условий", - объясняют в компании нюансы работы.

Несмотря на сложные погодные условия, которые наблюдаются по всей стране, ситуация на автодорогах, которые содержит Autostrada, полностью контролируемая.

"Для нас это обычные рабочие условия. Мы готовы к изменениям погоды и делаем все необходимое, чтобы дороги оставались проездными, а поездки - безопасными", - добавили в пресс-службе компании.

