Для переселенцев из Бахмута построят стальное жилье на Ровенщине по проекту Метинвеста Ахметова

Группа Метинвест Рината Ахметова передала Бахмутской громаде проект строительства социального жилья для переселенцев в селе Гоща на Ровенщине. Меморандум о восстановлении пострадавших громад в рамках концепции "Стальная мечта" был подписан на международной выставке Rebuild Ukraine в Варшаве. Также было достигнуто партнерство с Тростянецким городским советом (Сумская область) и итальянской компанией Ai Engineering: итальянцы будут адаптировать жилой квартал к европейским экологическим стандартам.

Переданный Бахмуту проект предусматривает строительство 570 квартир для около 1 200 переселенцев. Жилье планируют разместить в 4-5-этажных домах с укрытиями и сервисной инфраструктурой. Часть квартир будет зарезервирована для людей с инвалидностью, многодетных семей, пожилых людей и детей-сирот. Проектную документацию громада получила бесплатно, что позволит ускорить дальнейшие процедуры и привлечения финансирования.

Партнерство по восстановлению Тростянца предусматривает создание микрорайона для 4 тысяч переселенцев. Концепцию квартала Метинвест разработал бесплатно, а итальянская Ai Engineering адаптирует ее к европейским нормам энергоэффективности и экологичности. Ожидается, что здания будут потреблять на 52% меньше энергии, а проект будет соответствовать международным сертификациям LEED© и BREEAM©.

Также на выставке ReBuild Ukraine представили архитектурную концепцию будущего жилого квартала для тысячи мариупольских семей: его возведут в Белой Церкви.

Как известно, концепция "Стальная Мечта" от Метинвеста - это типовые решения для быстрого восстановления: специалисты компании разработали более 200 проектов жилой и социальной инфраструктуры, которые можно максимально быстро возвести благодаря трем готовым стальным решениям: модулю, каркасу и платформе.

Кроме проекта, компания предлагает громадам полноценную дорожную карту, и оказывает помощь в поиске финансирования, оформлении документации и запуске строительства.