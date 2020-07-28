В Минздраве анонсировали возобновление работы детских лагерей: откроют их не везде

Открыть некоторые лагеря планируют уже 1 августа.

В Украине с 1 августа смогут возобновить работу детские лагеря в некоторых карантинных зонах.

Об этом во время брифинга 28 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает ТСН.

По его словам, в "зеленой" и "желтой" зонах смогут возобновить работу детские лагеря. Запрет на работу заведений останется в "красной" и "оранжевой зонах".

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Именно эти два района находятся в зоне риска. "Желтую" еще называют буферной, она предупредительная. В ней запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения. Критическая ситуация в "красной", там закрывается все, как это было в марте-апреле во всей стране.

Как известно, Минздрав будет делить регионы на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от уровня заполненности коек, количества тестирований на сто тысяч человек, процента выявления больных и динамики заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, если пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей.

Как сообщал УНИАН, суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вошел в пятерку крупнейших за последний месяц

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