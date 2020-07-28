цей матеріал доступний українською

В Минздраве анонсировали возобновление работы детских лагерей: откроют их не везде

12:07, 28 июля 2020
Общество
77 0
Некоторые лагеря возобновят работу 1 августа / фото slavutych.kiev.ua

Об этом во время брифинга 28 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает ТСН.

По его словам, в "зеленой" и "желтой" зонах смогут возобновить работу детские лагеря. Запрет на работу заведений останется в "красной" и "оранжевой зонах".

Читайте такжеС 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать иначе - Ляшко

Именно эти два района находятся в зоне риска. "Желтую" еще называют буферной, она предупредительная. В ней запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения. Критическая ситуация в "красной", там закрывается все, как это было в марте-апреле во всей стране.

Как известно, Минздрав будет делить регионы на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от уровня заполненности коек, количества тестирований на сто тысяч человек, процента выявления больных и динамики заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, если пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей. 

Как сообщал УНИАН, суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вошел в пятерку крупнейших за последний месяц

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter