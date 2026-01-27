Холокост - страшная трагедия для Украины и всего мира, о которой нам важно помнить.

Ежегодно в январе мир отмечает День памяти жертв Холокоста, связанный с освобождением концлагеря Аушвиц в 1945 году. Во время трагедии Украина понесла огромные потери - около 1,5 миллиона евреев были уничтожены на ее территории. В то же время украинцы проявляли массовое сопротивление и спасали тысячи жизней. Руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Антон Дробович рассказал УНИАН, почему знания и память о Холокосте помогают понять исторический контекст и какие мифы о трагедии до сих пор господствуют в Украине.

Когда День памяти жертв Холокоста в Украине

Стоит запомнить, что 27 января - День памяти жертв Холокоста во всем мире и в нашей стране. Эту дату установила Генеральная ассамблея ООН в 2005 году как День памяти. Она связана с освобождением в 1945 году узников концлагеря Аушвиц войсками 60-й армии Первого Украинского фронта возле польского Освенцима. Именно освобождение Аушвица - одного из самых страшных символов нацистских преступлений - стало знаком прекращения Холокоста.

"Хотя на самом деле мало кто знает, что после освобождения заключенных Советский Союз затем еще использовал Аушвиц как свою собственную тюрьму и место пыток", - подчеркнул Дробович.

Что важно знать о Холокосте в Украине

"К сожалению, на территории Украины нацисты уничтожили около четверти всех еврейских жертв Холокоста - примерно 1,5 миллиона из более чем 6 миллионов убитых. В то же время именно в Украине было значительное сопротивление нацизму и массовое спасение евреев: страна занимает одно из ведущих мест в мире по их количеству", - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его словам, для украинцев и украинского исторического контекста это чрезвычайно важная тема.

В то же время об этой страшной трагедии существует немало мифов. В День памяти Холокоста эксперт развенчал несколько из них.

"Очень долгое время история Холокоста на территории Украины была малоизвестна в широком контексте, потому что Советский Союз был антисемитской страной и системно на государственном уровне преследовал евреев и, в частности, замалчивал историю Холокоста, поэтому самая большая проблема как раз в том, что мало людей знают о трагедии, ее масштабах. Например, по разным данным, более 400 гетто было на территории Украины и в совершенно разных городах", - отметил он.

Дробович добавил, что многие жители городов, где в годы войны существовали гетто или действовали нацистские лагеря, до сих пор не знают об этом. Именно неосведомленность является одной из самых больших проблем памяти. Ее усиливает опасный миф, навязанный тоталитарной коммунистической пропагандой, будто трагедия Холокоста - "чужая", не связанная с украинцами.

"Это форма отчуждения от собственной истории. Холокост - не только общечеловеческая трагедия, но и непосредственная часть истории Украины, ведь еврейская община веками была неотъемлемой составляющей украинского общества - соседями, друзьями, семьями. То есть сильно интегрированными", - отметил он.

В то же время выделить "более" или "менее" пострадавшие регионы сложно, однако наибольшие потери понесли населенные пункты, где еврейская община традиционно составляла значительную часть населения.

"Массовые убийства и гетто существовали везде, где проживали еврейские общины - от Мариуполя, Харькова и Одессы до Киева, Винницы и сотен меньших городов и поселков. Евреи жили практически по всей территории Украины, поэтому почти каждая община имеет свою трагическую страницу Холокоста", - отметил Антон Дробович.

Эксперт также рассказал, какие в Украине есть места массовых убийств евреев и других жертв трагедии. В Бабьем Яру, по разным оценкам, во время нацистской оккупации было убито от 30 до 70 тысяч евреев. В то же время существуют и другие места массовых расстрелов, где погибли десятки тысяч людей, но вопрос Холокоста не сводится только к цифрам.

"Многие такие места значительно менее известны. Среди них - Дробицкий Яр вблизи Харькова, место массовых убийств в Каменце-Подольском, а также территории возле Мариуполя. В частности, на окраине села Бердянское, в северо-западном пригороде города, недалеко от балки Таки Джоу, на Новом кладбище, произошло массовое убийство евреев. Это место известно как мемориал "Менора" на сегодняшний день", - говорит специалист.

Для нацистов убийство евреев, ромов и политических противников было поставлено на "технологический" поток - подобно тому, как сегодня российский режим преследует украинцев, говорит эксперт. Людей сгоняли в гетто, концентрировали, а затем вывозили в отдаленные локации, удобные для массовых расстрелов и сокрытия следов преступления. Именно поэтому урочища, овраги и балки стали типичными местами этих убийств.

"И поэтому в любом городе или поселке, где была большая часть еврейского населения, к сожалению, как правило, и были такие места массовых расстрелов. Тысячи, без преувеличения, тысячи оврагов, ям, ярочков на территории всей Украины", - отметил Дробович.

Французский исследователь Холокоста Патрик Дебуа ввел термин "Холокост от пуль", чтобы описать специфику уничтожения евреев на территории Украины. Здесь нацисты преимущественно не использовали газовые камеры, а осуществляли массовые расстрелы.

Как отметить Международный День памяти жертв Холокоста

По словам эксперта, лучший способ отметить День памяти жертв Холокоста - больше узнать об этой трагедии, чтобы преступление нацистов не было забыто.

"Нам очень не хватает полноценного исторического контекста. Мы много говорим о Бабьем Яре - безусловно важном месте памяти, которое долго замалчивалось и до сих пор недостаточно исследовано. Но региональное измерение Холокоста в Украине почти не представлено: многочисленные места массовых убийств и гетто остаются малоизвестными", - говорит Дробович.

Он добавляет, что еще один печальный вывод заключается в том, что мир в целом извлек немного настоящих уроков из трагедии Холокоста. Показательным является пример Варшавского гетто и деятельность Эммануэля Рингэльблюма, который не только боролся за сохранение еврейской общины, но и систематически документировал нацистские преступления. Вместе с единомышленниками он прятал архивы, пытался передать информацию на Запад и достучаться до международного сообщества, в частности через СМИ, чтобы правда о преступлениях нацизма стала известна миру.

При этом вначале они верили: стоит передать миру правду - и это заставит действовать, спасет жизни. Но выяснилось, что даже достоверная информация о массовых преступлениях не стала достаточным стимулом для решительных шагов - ни санкций, ни военных действий, ни реальной мобилизации. Это молчаливое безразличие мир переживает и сейчас, подытожил эксперт.

Дробович также объяснил, почему особенно важно говорить об этом именно сейчас в контексте войны с Россией и массовых преступлений против гражданского населения.

"Память о Холокосте служит важным напоминанием о стойкости для сообществ, переживающих современные преступления и агрессию. Она показывает, что даже в самых сложных условиях нельзя сдаваться", - говорит Дробович.

По его словам, пример создания государства Израиль и деятельность Яд-Вашем демонстрируют, что благодаря расследованию преступлений, преследованию виновных и поддержке спасителей можно достичь справедливости.

справка Антон Дробович Руководитель Центра прав человека Основатель и руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики. Окончил магистратуру Института философского образования и науки Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Выпускник программы «Ценности и общество» The Aspen Institute Kyiv. Регулярно модерировал философские семинары на этой площадке. Работал на должности доцента в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Бывший председатель Украинского института национальной памяти (с 2019 по 2024 год).

