Курт Волкер заявил, что соблюдение обязательств Украины по восстановлению полной демократии после окончания войны и отмене условий военного положения – это очень важная вещь.

Экс-специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в условиях военного положения в Украине провести выборы не удастся.

Он выразил мнение, что в условиях военного положения со всеми переселенцами, активными боевыми действиями и СМИ, провести парламентские выборы, как это положено, в военное время – не удастся.

"Я просто думаю, что это будет невозможно. Но соблюдение обязательств Украины по восстановлению полной демократии после окончания войны и отмене условий военного положения – это очень важная вещь, которую нужно не впустить", – сказал Волкер.

Видео дня

Он заявил, что сейчас демократия в Украине стоит перед дилеммой: с одной стороны, – война и боевые действия.

"С одной стороны, на страну нападают. Страна - в войне. Военное положение. У вас миллионы переселенцев. В условиях военного положения перепутаны списки избирателей. Как провести свободную и открытую политическую кампанию? А что делать с голосованием на оккупированных территориях? Поэтому есть ряд вещей, которые очень и очень усложняют представление о том, как можно проводить выборы в условиях военного положения в активное военное время", – пояснил Волкер.

По словам дипломата – с другой стороны, - демократические ценности, которые Украина защищает на фронтах, среди них и выборы.

"Мы поддерживаем "передовую демократии", но у них нет выборов, они централизовали все средства массовой информации и ввели военное положение". Поэтому важно, чтобы наши общества чувствовали, что мы действительно поддерживаем демократию, а не только страну", – заключил он.

Возможность проведения выборов в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина проиграет войну против российских оккупантов, если будет заниматься выборами во время боевых действий.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что украинское законодательство запрещает проводить выборы в период военного положения. Он заявил, что готов пойти на этот шаг, если союзники помогут выполнить ряд условий.

Вас также могут заинтересовать новости: