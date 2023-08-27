Президент Украины напомнил, что в законодательство не просто так запрещает избирательный процесс.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что украинское законодательство запрещает проводить выборы в период военного положения. Он заявил, что готов пойти на этот шаг, если союзники помогут выполнить ряд условий.

"Политический процесс в стране во время войны, я считаю, что это фрагментация главного – возобновления мира в нашей стране. Это переключает наше внимание на другое направление. С другой стороны мы защищаем демократию, есть политические процессы, поэтому запрещать эти процессы нельзя", - отметил глава украинского государства в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Он указал, что согласно законодательству, проводить выборы запрещено.

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"Расколоть поддержку США могут несколько элементов, один из них - выборы. Есть логика в том, что если ты защищаешь демократию, поэтому и во время войны ты должен об этой защите думать. Выборы – это один из способов защиты, но в нашем законодательстве не просто так запрещены выборы. Провести их очень сложно", - объяснил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что для проведения выборов во время войны нужно выполнить ряд условий:

должны быть готовы украинские парламентарии к быстрым изменениям в избирательный кодекс;

союзники должны быть готовы выделить минимум 5 миллиардов - в такую сумму обходятся выборвы в мирное время. Нельзя забрать из бюджета эту сумму;

наблюдатели должны быть в окопах, чтобы выборы были легитимны.

Помимо этого, он указал, что необходимо везде обеспечить избирательный процесс, ведь только за границей должны проголосовать 7 миллионов человек.

"Это не должно разъединить людей. Военный тоже тогда должны иметь возможность голосовать, ведь они защищают демократию. Это не честно лишить их этой возможности. Именно поэтому я против",- подытожил президент Украины.

Выборы в Украине во время войны - что известно

Представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что во время действия правового режима военного положения Конституция Украины косвенно не позволяет проводить выборы в Верховную Раду Украины. Только Конституционный суд может принять другое решение.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выборы в Украине возможны только заврешения военных действий.

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