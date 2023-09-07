Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить голосование каждого.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина проиграет войну против российских оккупантов, если будет заниматься выборами во время боевых действий.

В эфире "Завтрака с 1+1" он отметил, что Украину сейчас начинают призывать проводить выборы во время полномасштабной войны.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста-обеспечить голосование каждого", - пояснил секретарь СНБО.

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Также Данилов напомнил об украинских беженцах, находящихся за границей.

"Людям, которые начинают давать советы, надо понимать, что надо жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", — возмутился он.

Выборы в Украине во время войны

Как ранее сообщал УНИАН, дискуссии о проведении президентских и парламентских выборов в Украине идут уже не первый месяц. До российского вторжения ожидалось, что осенью 2023 года в Украине проведут очередные парламентские выборы, а уже в марте 2024 года – президентские.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что в соответствии с действующим законодательством в условиях военного положения выборы проводить невозможно. Однако он отметил, что может на это пойти при содействии стран-партнеров. В таком случае глава государства не покинет страну, и пойдет на второй срок.

Ранее Данилов уже комментировал вопрос проведения выборов во время войны. Он четко отмечал, что без привлечения военных, которые сейчас защищают Украину, никаких выборов быть не может.

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