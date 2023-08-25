Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выборы в Украине возможны только когда закончатся военные действия.

"Это возможно, когда закончатся военные действия. Потому что во время войны проводить выборы – это довольно сложная вещь. Потому что еще раз подчеркиваю, что это о справедливости", - подчеркнул он в интервью "Радио Свобода".

Данилов отметил, что государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право.

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"А во время войны это сделать крайне-крайне трудно. Поэтому мы будем действовать по закону нашей страны, по нашей Конституции и будем определять, когда нам проводить выборы, в соответствии с нашим законодательством, а не согласно желанию тех или иных уважаемых наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем", - сказал он.

Выборы в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале августа Данилов резко ответил, почему нельзя проводить выборы в стране во время войны. Прежде всего вопрос в том, как привлечь военных, защищающих страну.

Кроме того, во время действия правового режима военного положения Конституция Украины косвенно не позволяет проводить выборы в Верховную Раду Украины. Только Конституционный суд может принимать окончательное решение о возможности их проведения в этих условиях, пояснил в комментарии агентству УНИАН представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Если бы не полномасштабное вторжение России, то уже в октябре 2023 года в Украине должны были состояться очередные парламентские выборы, а в марте 2024-го – президентские.

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