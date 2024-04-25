Результаты исследования оказались неожиданными для большинства родителей.

Дети в первых классах школ Киева не понимают в среднем 40% от всего услышанного на уроках из-за незнания украинского языка. Об этом сообщил основатель общественной организации "Спильномова" Андрей Ковалев.

По его словам, ОО с января 2024 начала внедрять в школах новую методику измерения не только активного словарного запаса, но и понимания услышанного учениками 1-2 классов в школах Киева. При этом предыдущие исследования в детсадах показали, что 85% 5-летних детей в Киеве владеют украинским на недостаточном уровне.

"В среднем дети в 1 классе не понимают 40% от услышанного от модератора, 65% (2/3) от всех детей не понимают более 50% услышанного, 29% (почти 1/3) не понимают более 75% услышанного", - говорится в сообщении.

Исследователи предполагают, что ситуация с непониманием услышанного на уроках в значительной степени является причиной низких результатов украинских учеников в 2022 году - тогда 41% 15-летних подростков не овладели чтением с пониманием на базовом уровне.

"Результаты таких измерений являются достаточно шокирующими для большинства родителей и с них (измерений) начинаются изменения языковой среды в учебном заведении к лучшему", - резюмирует Ковалев.

Государственный язык в Украине - последние новости

В одной из больниц Львова появилось объявление о необходимости общаться в заведении исключительно на государственном языке, которое раскололо сеть. Авторы объявления ссылались на статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Объявление вызвало большой резонанс в сети. Пользователи условно разделились на два лагеря: одни выступили в поддержку руководства медучреждения, другие настаивали на праве свободно общаться на русском языке в государственных учреждениях.

Также УНИАН сообщал, что в университете Ирпеня разгорелся языковой скандал. Преподавательница отказалась вести лекцию на украинском языке и "позволила" студентке не приходить на ее пары.

Вас также могут заинтересовать новости: