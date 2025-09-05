В этом году в школы зарегистрировано около 252 тысячи первоклассников.

В Украине действительно стало меньше первоклассников, и это коснулось многих городов.

Как отмечается в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос УНИАН, в текущем учебном году всего в школы будут ходить около 3,5 млн учеников.

Из них очно учатся почти 2,3 млн школьников, смешанно - почти 780 тысяч учеников, а дистанционно - 396 тысяч учеников. Первоклассников в этом году ориентировочно 252 тысячи.

В МОН отметили, что окончательная статистика, а также анализ форм обучения по классам, будут известны в первой половине сентября после представления отчетности учебными заведениями.

Кроме того, в министерстве привели статистику за последние годы по количеству учеников в школах отдельных городов. Приведенные данные свидетельствуют, что с 2018 по 2025 годы количество первоклассников уменьшилось в таких городах: Ужгород, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Херсон, Одесса, Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, Чернигов и Киев. Из них меньше всего первоклассников в 2024-2025 учебном году было зарегистрировано в Херсоне (1 тыс. 126), Ужгороде (1 тыс. 536) и в Сумах (1 тыс. 972).

В Киеве в 2018-2019 учебном году всего было 297 тыс. 361 ученик. Из них в 1-м классе - 35 тыс. 668. А дальше с каждым годом, до 2023-го, общее количество учеников росло, а первоклассников - уменьшалось.

В 2022-2023 учебном году всего школьников в столице было уже 338 тыс. 596, а первоклассников - 27 тыс. 398, а в 2023-2024 учебном году всего - 336 тыс. 423, из них в 1-м классе - 27 тыс. 182.

В 2024-2025 учебном году в Киеве было зарегистрировано 334 тыс. 959 учеников. Из них первоклассников - 24 тыс. 574.

В Днепре в 2018-2019 учебном году всего было 100 тыс. 366 учеников, из них в 1-м классе - 11 тыс. 558. В 2024-2025 учебном году в школах Днепра учатся 96 тыс. 994 ученика, из них 7 тыс. 479 первоклассников.

В Одессе - 107 тыс. 429 и 12 тыс. 918 учеников в 2018-2019 учебном году и 103 тыс. 672 и 7 тыс. 726 в 2024-2025-м; в Харькове - 131 тыс. 326 в целом и 14 тыс. 787 первоклассников тогда, 114 тыс. 973 и 6 тыс. 732 в 2024-2025 учебном году.

В Николаеве в 2018-2019 учебном году всего было 45 тыс. 606 учеников, из них в 1-м классе - 5 тыс. 679, а в 2024-2025 году - 40 тыс. 2 и 2 тыс. 820 учеников, соответственно; в Херсоне эти цифры составляли 34 тыс. 255 и 4 тыс. 577 детей, 21 тыс. 927 и 1 тыс. 126 детей.

Запорожье: в 2018-2019 году - 68 тыс. 268 учеников всего и 8 тыс. 786 первоклассников, в 2024-2025 учебном году - 82 тыс. 911 и 4 тыс. 681 детей, соответственно.

В Сумах в 2018-2019 году было всего 28 тыс. 156 учеников, из них из них в 1-м классе - 3 тыс. 396, а в прошлом учебном году их было уже, соответственно, 26 тыс. 492 и 1 тыс. 972.

В Чернигове было 28 тыс. 987 школьников всего, из которых первоклассников - 3 тыс. 436 (2018-2019 учебный год), а затем - 27 тыс. 216 и 2 тыс. 132, соответственно (2024-2025 год).

Во Львове в 2018-2019 учебном году всего было 83 тыс. 634 учеников, из них первоклассников - 9 тыс. 616, а в прошлом учебном году, соответственно, 88 тыс. 316 и 7 тыс. 390.

В Ивано-Франковске эти показатели в те же годы сначала составляли 26 тыс. 560 учеников всего и 3 тыс. 160, а затем - 30 тыс. 610 и 2 тыс. 682; в Тернополе - 27 тыс. 510 и 3 тыс. 253 ученика, 29 тыс. 798 и 2 тыс. 626.

Как сообщалось, ранее Сергей Бабак, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций отметил, что в этом году в украинские школы пойдут около 252 тысяч первоклассников, тогда как в прошлом году их было 314 тысяч. То есть на 62 тысячи детей меньше.

По его словам, причины этого - падение рождаемости и массовый выезд детей в начале полномасштабного вторжения России. Депутат подчеркнул, что количество первоклашек неизбежно будет уменьшаться.

