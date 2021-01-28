Тем временем, Государственное бюро расследований расследует уголовное дело в отношении действий СБУ.

Все члены регистрационной комиссии общего собрания акционеров ПАО «Мотор Сич» получили повестки от СБУ с вызовом на допрос 29 января – то есть на дату за 2 дня до проведения собрания акционеров в Запорожье.

Как сообщают "Українські новини" со ссылкой на источники, члены регистрационной комиссии общего собрания акционеров ПАО «Мотор Сич» вызваны в качестве свидетелей в рамках досудебного расследования в уголовном производстве № 2201700000000272, возбужденном по ст. 14 «Приготовление к уголовным преступлением», ст. 111 «Государственная измена», ст. 113 «Диверсия», касающимся действий бывшего владельца контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич» и руководителя компании Вячеслава Богуслаева.

После объявления внеочередного собрания акционеров «Мотор Сич» СБУ активизировала давление на новых акционеров «Мотор Сич». На протяжении практически четырех предыдущих лет по уголовному делу не проводились следственные действия. На минувшей неделе на допросы в качестве свидетеля был вызван известный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Компания МС-4, входящая в группу DCH, является одним из миноритарных акционеров «Мотор Сич», а также выступила одним из инициаторов проведения внеочередного общего собрания акционеров совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Тем временем, Государственное бюро расследований расследует уголовное дело в отношении действий СБУ. Инициированный ею арест акций «Мотор Сич» в рамках нерасследуемого уголовного дела позволяет экс-владельцу завода Вячеславу Богуслаеву сохранять полный контроль над предприятием, контрольный пакет акций которого он продал инвесторам в 2016 году. Украинское правосудие официально подтвердило необоснованность претензий Службы безопасности Украины к акционерам ПАО «Мотор Сич», и они были признаны потерпевшей стороной от действий СБУ. Это юридическое признание надуманности уголовного производства СБУ, а также правовое признание факта нанесения ущерба интересам акционеров ПАО «Мотор Сич».

До объявления собрания акционеров 31 января 2021 года СБУ не занималась расследованием этого уголовного дела — не допрашивала ни экс-владельца «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, ни китайских акционеров компании. В деле за 3,5 года так и не появились подозреваемые, не было попыток передать его в суд. По мнению юристов, СБУ тянет время в бесперспективном деле, а активизация перед собранием акционеров 31 января — скорее всего, попытка сорвать собрание.

Как сообщил собеседник редакции, один из миноритарных акционеров «Мотор Сич», наблюдающий за попытками СБУ сорвать собрание, его организаторы передадут информацию об этих действиях следователей в Государственное бюро расследований — эти факты станут еще одним эпизодом для следствия ГБР в отношении действий СБУ. Помимо этого, акционеры обратятся в Высший совет правосудия с фактами о действиях судей и следователей СБУ, которые манипулируют законодательством и грубо нарушают процессуальные нормы.

В таком случае СБУ подыгрывает Вячеславу Богуслаеву, который благодаря арестам акций противоправно сохраняет полный контроль над компанией после продажи контрольного пакета китайским инвесторам, а также игнорирует вызовы в суды для дачи свидетельских показаний.

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Автор: УНИАН