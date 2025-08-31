В сентябре школьников, студентов и других граждан ждут важные изменения.

В сентябре украинцев ожидает множество изменений, которые затронут разные категории граждан. Школьников и студентов ждут новые предметы, педагогов - повышение выплат, а временно перемещенных граждан - новый вид помощи.

Боевая повестка на бодикамеру

В Минобороны сообщили, что с сентября повестка в военкомат будет выдаваться с одним изменением. Все сотрудники ТЦК и СП будут снимать проверку документов и вручение упомянутого документа на специальные бодикамеры. Их ношение будет обязательным.

Ожидается, что так процесс станет прозрачнее, можно будет обеспечить законность деятельности сотрудников и защитить права всех сторон.

Если повестка была вручена без записи видео, за этим последует дисциплинарная ответственность.

Военная подготовка для студентов

В новом учебном году студентов высших учебных заведений ждет обязательная базовая военная подготовка. Это касается мужчин возрастом 18-25 лет, которые признаны ВЛК годными к службе. Подготовку они будут проходить вместо срочной службы. Девушки могут присоединиться добровольно, а для парней отказ от участия может закончиться отчислением.

Подготовка делится на практическую (210 академических часов) и теоретическую часть (90 академических часов). После теории нужно пройти итоговый контроль - дифференцированный зачет на основе баллов всех модулей.

Только после этого будут допускать на практику в учебных центрах ВСУ. Она будет проходить с мая по октябрь. Для начала необходимо пройти медицинский осмотр.

Девушкам, которые захотят полностью пройти курс, нужно будет потом стать на воинский учет.

Доплаты учителям 2025 и новые предметы

Педагогам, которые работают в неблагоприятных условиях, будут каждый месяц начислять доплаты в размере 2 000 гривень (2 600 грн до уплаты налогов).

Кроме того в школах появятся новые предметы - детей будут учить энергоэффективности и защите Украины. В первом случае речь идет о рациональном использовании ресурсов, заботе об окружающей среде и уменьшении потребления энергии. Обновленную программу интегрируют в действующие.

Защиту Украины будут преподавать двум последним классам - 10-11. В неделю у них будет два обязательных часа этого предмета.

Также изменится финансирование школ 2025. С сентября правительство больше не будет выделять средства для школ, в которых учится меньше 45 учеников. Исключение составляют начальные школы, специальные и учебно-реабилитационные центры.

Работать такие учебные заведения смогут только за счет местных бюджетов и других источников финансирования. Местные власти будут решать, закрывать школу и переводить учеников в другую или взять оплату расходов на себя.

Бесплатное питание в школе

В этом учебном году появится бесплатное питание в школе - Украина внедряет эту практику для нескольких категорий школьников. Это касается всех детей 1-4 классов и учеников всех классов на прифронтовых территориях. Президент Владимир Зеленский заверил, что средства на это у государства есть.

Из госбюджета на это направят около 800 миллионов гривень. Если питание не организуют, родителям стоит обратиться к руководству школы, департаменту образования, ОВА или напрямую в МОН.

Как вырастут президентские стипендии 2025

В сентябре ожидается увеличение размера президентских стипендий. При этом их количество достигнет 400.

Вот как вырастут президентские стипендии:

до 6 320 гривень - для учащихся в профтехах;

до 7 600 гривень - для студентов техникумов и коледжей;

до 10 000 гривень - для студентов университетов;

23 700 гривень - для аспирантов.

Также стипендию в размере 10 000 гривень выплатят выпускникам школ, которые успешно сдали НМТ - на 185 и более баллов.

Новая помощь ВПО

С 10 сентября стартует обновленный механизм известной государственной программы єОселя. Это сделает жилье для ВПО более доступным. Если они захотят воспользоваться программой, то государство покроет:

до 70% первого взноса (не более 30% общей стоимости жилья стоимостью до 2 млн грн);

до 70% ежемесячных платежей в первый год с момента заключения договора;

до 40 000 гривень на оплату комиссий и услуг банка, страховых платежей и всех сборов, кроме госпошлины.

Выплату осуществят, если человек сам оплатит минимум 30% первого взноса и затем будет вовремя вносить ежемесячные платежи.

Сама программа охватывает 238 общин в 10 областях - это 6,6 миллиона граждан, 3,7 миллиона из которых относятся к уязвимым категориям.

На помощь могут рассчитывать перемещенные лица, которые состоят на учете и переехали или проживают на временно оккупарированных территориях или зонах боевых действий.

