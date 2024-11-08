С сентября доплата будет составлять 2 тысячи гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 января 2025 года вводится ежемесячная "учительская доплата" в размере 1 тыс. гривен.

Об этом Шмыгаль заявил в своем Telegram, в Одессе, во время выездного региональное заседание Правительства Украины.

"Сегодня во исполнение поручения президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки". С 1 сентября эту выплату увеличим до двух тысяч гривен каждому учителю", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он добавил, что это решение является частью поддержки правительством учителей.

"Поддержка тем, кто учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Мы благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам даже несмотря на войну сотни тысяч наших детей могут продолжить обучение и получать качественное образование", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что в ночь на 8 ноября российская армия атаковала Одессу, в городе есть погибший и раненые. Также значительно поврежден лицей № 125 - одна из старейших школ в городе. "Правительство особое внимание уделяет вопросу обустройства школьных укрытий. На эти мероприятия Одесской области в этом году было выделено более 500 млн грн. Еще около 57 млн грн - на закупку школьных автобусов, более 116 млн грн - на модернизацию школьных столовых и почти 130 млн грн - на питание учащихся начальных классов", - сказал Шмыгаль.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой также заявил в Facebook, что по инициативе президента Владимира Зеленского правительством было принято решение о надбавке к заработной плате учителям.

"Я понимаю, что это решение не решает всех проблем, которые существуют сегодня с зарплатой учителей, но оно является первым шагом к изменению ситуации даже в условиях военного положения и дефицита бюджета", - заявил чиновник.

Ситуация со школами в Украине - что известно

Ранее УНИАН писал, что за последние 4 года в Украине закрылись 2114 школ. За это время наша страна потеряла пятую часть своих сельских школ. По данным Института образовательной аналитики, в 2020-2021 учебном году в Украине работало 14 815 школ различных форм собственности. Уже к 2023-2024 учебному году их осталось лишь 12 701.

Таким образом, количество школ сократилось на 14%. При этом наибольшее сокращение наблюдается в селах. Если в 2020-2021 учебном году в селах было 9 293 заведения, то в 2023-2024 их осталось лишь 7 439, что говорит о потере почти 2 000 школ. За 4 года количество сельских школ сократилось на 20%. Школы закрываются и в городах, но там эта тенденция менее интенсивная - на 5%. Основная причина такой ситуации - уменьшение количества учеников.

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