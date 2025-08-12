С 1 сентября правительство увеличивает размер президентских стипендий.

Школьники, которые сдадут национальный мультипредметный тест (НМТ) на 185 баллов и выше, получат президентскую стипендию – 10 000 гривень в год.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram. По ее словам, количество стипендий будет увеличено до 400.

Также она сообщила, что с 1 сентября правительство увеличило размер президентских стипендий для других категорий людей, получающих образование:

Видео дня

для учащихся профтехов – до 6 320 грн;

для студентов колледжей и техникумов – 7 600 грн;

для студентов университетов – 10 000 грн;

для аспирантов – 23 700 грн.

"От президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально", – добавила Свириденко.

Новации для студентов – другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения, и сейчас рассматривается возможность ввести зимнюю вступительную кампанию.

Кроме того, глава государства анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года.

Ранее также стало известно, что конкурсные баллы для поступления в вузы в 2025 году стали ниже. Как пояснили в Минобразования, произошло это из-за другой формы их расчета, введенной именно в этом году. В МОН отметили, что это изменение призвано мотивировать абитуриентов сдавать НМТ по профильным предметам для выбранной специальности.

Вас также могут заинтересовать новости: