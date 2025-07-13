Также президент рассказал, что будет продолжено бесплатное питание для учеников начальных классов.

Правительство подготовило обновление государственной поддержки граждан. В частности, готовится к утверждению модернизация ряда социальных выплат.

Такой анонс сделал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Он детализировал, что реформа коснется выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка.

"Детали будут обнародованы завтра Кабинетом Министров", - отметил он.

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Также продолжается реализация инициативы по "Пакету школьника".

"Почти 180 тыс. украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что у государства есть деньги для обеспечения бесплатным питанием в школах детей с 1-го по 4-й классы, а также на прифронтовых территориях - всех детей с 1-го по последний классы.

"Как бы ни было сложно, чиновники находят ресурс для социально значимых решений", - подытожил Зеленский.

Пакет школьника: что известно

7 июля стало известно, что родители первоклассников получат деньги на подготовку детей к школе. Деньги можно будет потратить исключительно в безналичной форме.

Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выплата будет доступна тем родителям, которые отдадут своего ребенка в украинскую школу физически, а не онлайн.

12 июля в Минсоцполитики украинцам ответили, можно ли купить смартфон за деньги из "Пакета школьника".

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